El resto de la jornada | El Ural rasca un punto contra el líder de División de Honor

Una acción del Ural-Lugo de DHJ Patricia G. Fraga

A continuación, la programación de hoy para los equipos de la delegación coruñesa que compiten en la Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil. En esta última, el Ural celebró ayer un triunfo ante el TSK Roces asturiano.

Segunda RFEF femenina (G1) - Jor. 8

Madrid CFF B - Victoria (Antiguo Canódromo, 16.00). El Victoria visita el campo del colista, el filial del Madrid CFF. Un triunfo alejaría a las cebras de los puestos de descenso y las estabilizaría en la zona media de la tabla clasificatoria de Segunda Federación.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jor. 8

Atlético San Pedro 1-2 EFF Rosalía. Tuvo su venganza el Rosalía, que fue apeado por el San Pedro de la fase de ascenso hace unos meses. Las ourensanas se llevaron la victoria en el 90 con un gol de Aldara.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 9

Órdenes 0-0 Betanzos. Empate a cero en Vista Alegre que hace peligrar tanto los puestos de playoff del Betanzos como los de permanencia del Órdenes.

San Tirso - Puebla (O Monte, 16.15). Regresa en San Tirso a casa tras caer en Noia. Los de Abegondo deben ganar y esperar un pinchazo del Negreira para acechar el liderato del grupo.

Carral - Sofán (O Castro, 16.15). O Castro acoge hoy un partido entre dos de los equipos de moda del Grupo 1 de Preferente Futgal.

Paiosaco - Sigüeiro (Porta Santa, 17.00). Un Paiosaco enrachado recibe al Sigüeiro en busca de seguir escalando puestos en la clasificación.

Primera Futgal (G1) - Jornada 9

Numancia de Ares - Sada (Juanito González, 12.00). Duelo a vida o muerte entra Numancia de Ares y Sada, empatados a 5 puntos.

Marte - Sp. Coruñés (Torre 2, 12.00). Un Sporting en un mal momento visita a uno de los equipos de moda de la categoría en un nuevo derbi.

Maniños - Relámpago (O Pote,12.00 horas). Partido clave para el Relámpago, que debe ganar a un Maniños en descenso para alejarse de esa zona roja.

Imperátor - Meirás (A Grela, 16.00). Oportunidad para que el Imperátor escale en la zona media y se acerque a parte alta de la tabla.

Olímpico - O Val (C. Deportivo de Vilaboa, 16.00). Sigue al acecho del líder el Olímpico, que sigue sin conocer la derrota este curso.

Orillamar - Victoria (Visma 1, 16.00). El colista recibe al líder en un derbi entre equipos míticos de la ciudad.

San Sadurniño - Almeiras (Da Piscina, 16.30). El Almeiras sigue a la caza del playoff de ascenso.

Eume - Torre (Gándara, 17.30). El Torre busca mantener su condición de invicto.

Primera Futgal (G2) - Jornada 9

Queixas 2-1 Vizoño. Derrota del Vizoño en el campo del líder.

Muxía - Sporting Meicende (Municipal de Arliña, 16.15). Ambos equipos llegan empatados a 14 puntos y un triunfo les acercaría al playoff.

Bastavales - Club do Mar (Municipal de Brión, 16.30). Salida complicada para los laracheses, que acumulan cuatro partidos sin ganar.

Calo - Sporting Cambre (Municipal de Bertamiráns, 18.30). Un triunfo alejaría al Cambre de los puestos de descenso a Segunda Futgal.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 8

Ural X-X Lugo. xxxx.

Oviedo - Victoria (El Requexón 1, 16.00). Un triunfo alejaría a las ‘cebras’ de la zona roja y consolidaría una buena tendencia de tres jornadas sin perder.