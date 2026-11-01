Crónica | El Bergan deja escapar los primeros puntos de As Eiroas ante un correoso Ourense CF (1-1)

El local Adrián Álvarez encima a Mario Jorrín durante el partido RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños hizo lo más difícil ante un competitivo Ourense CF. El cuadro de Simón Lamas se puso por delante en una jugada ensayada que finalizó Nacho Pastor. Después de mandar dos balones al palo, Markitos empató para los visitantes, que acabaron el choque (1-1) con oportunidades para llevarse los tres puntos. Con este resultado, los carballeses se quedan en la tercera posición.

Arrancó el partido con dominio a favor del equipo de Simón Lamas. El cuadro de As Eiroas dispuso de dos saques de esquina en los primeros compases que no fue capaz de aprovechar. Poco a poco, el Ourense CF despertó desde la posesión de balón. La escuadra de Jorge Cuesta empezó a tener más balón y el Bergan no pudo hacer su juego habitual.

Ale Sánchez y Hugo Villaverde empezaron a tener más contacto con el balón y el choque viró hacia el lado local. El extremo villagarciano fue el encargado de finalizar las primeras jugadas de peligro del conjunto de Simón Lamas. En la primera acción, el remate le salió flojo y Diego García pudo blocar el cuero sin problemas. Muy diferente fue la segunda ocasión, en la que Hugo Villaverde pudo controlar con tiempo, levantar la cabeza y sacar un latigazo que Diego García sacó a córner en una gran intervención.

Estas acciones ofensivas convirtieron al joven extremo en lo más destacado ofensivamente de un partido en el que hubo mucho fútbol control durante la primera mitad. En la media hora de partido llegó el primer contratiempo para el Ourense CF. Iker Punzano, el futbolista diferencial en los tres cuartos de campo del equipo visitante, se tuvo que marchar del terreno de juego por lesión. En su lugar, entró al partido Facu Ballardo, que dotó al equipo azul de mayor intensidad.

Con la premisa de Jorge Cuesta a sus futbolistas de no dejar correr al Bergan, Pachón tuvo que bregar mucho contra la zaga visitante. En una acción en la que el delantero barcelonés lucha, obtuvo el rédito del saque de esquina. En esta ocasión, la pelota parada sonrió al conjunto carballés. Haciendo el corro de la patata, con cinco jugadores dando saltos de la mano en círculo, la defensa ourensana se despistó. En un balón puesto con una gran ejecución de Ale Sánchez, Nacho Pastor aprovechó el despiste para batir con un gran cabezazo a Diego García. En el tramo final de la primera parte, el Ourense CF reaccionó al gol local y cosechó varias jugadas que generaron acercamientos, pero sin peligro.

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La salida del descanso del conjunto de Simón Lamas fue espectacular. El Bergantiños mereció ampliar la diferencia en el marcador en los primeros diez minutos del segundo tiempo. El cuadro carballés gozó de una doble oportunidad muy clara para hacer el segundo tanto. En primera instancia, Iago Novo golpeó de volea un centro al segundo palo. Diego García hizo una gran intervención para mandar el balón al palo. En el rechace, apareció Ale Sánchez, que golpeó con todo un esférico que se estrelló en el poste izquierdo de la portería del Ourense CF.

Después de esta doble ocasión, el Bergan perdió el dominio total del encuentro. El equipo de Jorge Cuesta dio un paso adelante después de esta gran oportunidad. Facu Ballardo, junto con Jesús Cambil se apoderaron del centro del campo y el equipo ourensano creció desde la intensidad y de estar muy atento a la segunda jugada. La inercia del encuentro se giró en favor del cuadro azul. El equipo de Jorge Cuesta empezó a llegar y encontró el premio en un remate formidable de Markitos. El extremo porriñés conectó una volea a un centro desde la parte derecha, y el remate se alojó en la base del poste de Alberto Sánchez, que no pudo hacer nada para evitar el empate.

Los cinco primeros minutos después del empate son de efusividad visitante. De hecho, el propio Markitos intentó sorprender desde la larga distancia, pero Alberto Sánchez reaccionó a las mil maravillas para despejar el balón. El Bergan tuvo que modificar futbolistas por el factor cansancio. Adri Álvarez entró por un Hugo Villaverde que se mostraba muy cansado en el terreno de juego, después de haber hecho una gran hora de esfuerzo.

En el tramo final del choque, el Bergan se quedó sin ideas. El cuadro de Simón Lamas se mostró previsible ante un Ourense CF que se quedó instaurado en un bloque medio-bajo, del que Bergan no supo generar espacios. Con la entrada de Balsa en el centro del campo, el técnico vilalbés del cuadro de As Eiroas buscó tener esa figura de llegador en el terreno de juego para intentar cazar algún balón. Además, la amenaza del gol de Ankudinov obligó al Ourense CF a retroceder un poco más la línea defensiva.

Jorge Cuesta dejó descolgados a los tres futbolistas atacantes, lo que provocó que el partido se convirtiese un poco en un choque de ida y vuelta. El equipo ourensano pudo correr, y Facu Ballardo finalizó una acción desde la frontal que se marchó desviado. El Bergan generó varios centros, pero la defensa visitante se mostró segura. Con la ayuda de Robus, que durante varios momentos bajó a ayudar a los centrales, el equipo de Jorge Cuesta apenas sufrió ante el dominio local.

Además, en las transiciones se pudo llevar todo el botín. El Ourense CF lanzó a Markitos por banda una y otra vez, y el extremo porriñés tuvo por partida doble la victoria para su equipo. En primer lugar, Markitos recibió un balón de Meli, y no dudó en golpear, pero su remate se marchó desviado. A continuación llegó la oportunidad más clara. En una transición muy peligrosa, Markitos se llegó a plantar mano a mano ante Alberto Sánchez. El extremo porriñés buscó un golpeo potente desde el interior del área, que se marchó por encima del larguero por muy poquito.

Después de una acción en la que David Álvarez recibió un balón en fuera de juego, el colegiado señaló el final del partido. El Bergan dejó escapar los primeros puntos de As Eiroas esta temporada, en un partido con mucho ritmo, pero poco vistoso.

Bergantiños 1-1 Ourense CF

Bergantiños: Alberto Sánchez; Isra, Nacho Pastor, René Pérez, Tomás; Daniel (Balsa, m.78), David Iglesias; Hugo Villaverde (Adri Álvarez, m.67), Iago Novo, Ale Sánchez; Pachón (Ankudinov, m.78).

Ourense CF: Diego García; Cera (Jorrín, m.46), Algisí, Rami, Iván Muñoz; Cambil (Meli, m.79), Robus; Ihab (Aarón, m.79), Punzano (Facu Ballardo, m.32), Markitos; Viti.

Goles: 1-0, m.34: Nacho Pastor; 1-1, m.66: Markitos.

Árbitro: Daniel Pastoriza (Pontevedra). Amonestó al local Hugo Villaverde (m.56) y al visitante Viti (m.44).

Incidencias: Partido de la novena jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF 2026-27. As Eiroas. Unos 500 espectadores.