Previas | El Silva recibe al colista y el Montañeros visita al Barco

Imagen de archivo del partido entre Silva y Estradense en el campo de A Grela Javier Alborés

El Silva quiere reencontrarse con la victoria tras sufrir el pasado fin de semana una dura derrota (3-1) a manos del Pontevedra B. El conjunto entrenado por Diego Armando García recibe en A Grela (18.00 horas) al colista, un Viveiro que acumula apenas 5 puntos tras las primeras ocho jornadas de liga.

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Por su parte, el Silva ha conseguido once puntos que le colocan en una cómoda undécima plaza, cuatro por encima del descenso y a dos de los puestos de playoff. Antes de caer en Pontevedra, los herculinos acumulaban tres partidos seguidos puntuando: 0-0 contra el Racing Villalbés, 1-3 ante el Lalín y 2-1 frente al Estradense.

Para el encuentro de esta tarde, Diego Armando García no podrá contar ni con Buyo ni con Joao Paulo por lesión y, además, tiene la duda de Pablo Agulló, que arrastra unas molestias en el pie. Por su parte, el técnico del Viveiro, Marcos Prieto, no podrá contar con su delantero Arturo para el choque de hoy.

“Será un partido donde a nivel defensivo nos adaptaremos a unas exigencias diferentes de las últimas jornadas. Debemos ser contundentes en las disputas y su juego directo y tener la alta concentración que demandará el alto ritmo de juego. Trataremos de dominar el partido y jugarlo en su campo, a la vez que mostrarnos fiables en la recuperación del balón. Como siempre, las acciones a balón parado serán clave, como en cualquier partido de esta liga”, analiza Diego Armando García.

“La clave para nosotros es volver a la solidez defensiva que nos caracterizó, sabiendo de la dificultad que entraña un rival que se maneja tan bien en situaciones de reinicios y balón parado. Tenemos que hacer nuestro partido e intentar exigirles con balón en situaciones donde no están tan cómodos”, añade por su parte el entrenador del Viveiro.

A pesar de que el Silva tan solo ha ganado un partido en lo que va de temporada en la Catedral, también es cierto que ha caído derrotado en tan solo una ocasión como local. Además, ese partido fue contra un Boiro (0-2) que domina con puño de hierro la Tercera gallega, aventajando al segundo clasificado (la Sarriana) en cinco puntos tras ocho jornadas disputadas.

En la otra cara de la moneda está un Viveiro que es el segundo peor visitante de toda la categoría, tan solo ‘superado’ por el Somozas (2 puntos en cuatro partidos). Eso sí, la única victoria de los lucenses (tanto a domicilio como en el cómputo general de la temporada) llegó en tierras coruñesas, ya que superaron al Montañeros en la jornada número 4 por 1-2 gracias a los goles de Arturo (baja para esta tarde) y Teixeira.

Posibles onces

Silva: Minibugy; Iago Castro, Fer Gordo, Nico Rosas, Brais Lema, Parafita; Moure, David García, Baldo; Nico Mosquera y Pablo Mouriño.

Viveiro: Ayoub; Esquerdeiro, Jacobo, Diego Fernández, Deán; Izan, Peli; Cora, Rolle, Huguito; Lucas.

Noah Rodríguez refuerza la defensa del Montañeros Más información

El Montañeros se refuerza antes de su visita a Valdeorras

Tras sufrir un frenazo en su dinámica ascendente el pasado fin de semana, el Montañeros quiere seguir escalando puestos en la clasificación que le acerquen a los puestos de playoff de ascenso. Para ello deberá superar esta tarde (17.15 horas) al siempre complicado Barco en Calabagueiros.

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, no podrá contar con el lesionado Antón Garda, a quien se suman las incógnitas de Pablo Fernández, Mario Constenla y Diego Rodríguez. El canterano venía siendo un fijo en el centro del campo morado en las últimas jornadas, por lo que el acompañante de Dani Fernández de inicio podría ser Áxel Sánchez, que ya jugó algunos minutos en esa posición el pasado domingo durante la derrota contra el Arenteiro. Por su parte, el Barco tiene las bajas de Jorge Benavides, Jony y Marcos Vilachá, todos ellos por lesión, pero consigue recuperar a Rabil, que apunta ser de la partida.

“Las claves están en defender bien las transiciones rivales y el área cuando nos toque estar en bloque medio o bloque bajo, ya que acumulan mucha gente en ella y con poderío físico. Y después, a nivel ofensivo comprender bien dónde están las ventajas, los espacios que nos hagan poder llegar a último tercio y desde ahí generar acciones de gol”, analiza Jairo Arias en la previa del encuentro.

El Barco acumula tres partidos seguidos sin ganar, aunque en dos de ellos sí logró puntuar. Por su parte, el Montañeros acumuló sus nueve puntos de manera consecutiva, pero vio cortada su racha positiva el pasado fin de semana contra el Arenteiro en Elviña en un partido en el que mereció más. Los coruñeses, al borde del descenso con 9 puntos, quieren seguir escalando en la tabla clasificatoria y encontrar su lugar en la misma, mientras que el Barco intentará no descolgarse de los puestos de playoff.

Los coruñeses se han reforzado en las últimas horas con el retorno de Noah Rodríguez, lateral derecho de 21 años canterano del club y que estaba sin equipo tras la desaparición en verano del Lugo B.

Posibles onces

Barco: Hugo Parra; Raúl Paz, Dani Sánchez, Rabil, Álex Vázquez; Noel, Óscar, Raúl Arias; Freiría, Diego Santín y Manu Rodríguez.

Montañeros: Marcos Moreno; Moreta, Longueira, Tomé, Luis Castro; Axel, Dani Fernández; Jorge Otero, Pablo Martínez, Ogando; Pape.