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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Duro castigo para el Montañeros en Valdeorras (4-0)

El Arteixo visita al sorprendente Portonovo en Baltar en busca de su cuarta semana seguida puntuando

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
31/10/2026 20:41
Jorge Otero controla el balón durante el Montañeros-Barco del año pasado
Jorge Otero controla el balón durante el Montañeros-Barco del año pasado
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No termina de arrancar el Montañeros 2026-27. Después de tres victorias seguidas  parecía que llegaba su momento, pero la derrota en casa con el Arenteiro la semana pasada parece haberlos devuelto al bucle negativo con el que empezaron, ya que este sábado cayeron de forma contundente (4-0) contra el Barco.

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Sidibe adelantó a los de Valdeorras en el minuto 17 y, a pesar de los cambios de Jairo Arias en el descanso (debut de Noah Rodríguez incluido), el Monta no fue capaz de encontrar portería. Sí lo lograron sus rivales pasada la hora de partido por medio de Freiría primero y Raúl Arias después. Manu Rodríguez hizo la sentencia en el 90.

Con este resultado, el Montañeros se queda con 9 puntos de 27 posibles tras nueve jornadas de liga. Un inicio del todo inesperado para el equipo herculino, que podría acabar la jornada en puestos de descenso si ganan dos de los cuatro equipos que tiene por debajo en la tabla clasificatoria. La próxima semana recibirán en Elviña al Portonovo.

Barco 4-0 Montañeros

Barco: Imanol; Raúl Paz, Dani Sánchez, Rabil, Álex Vázquez; Noel (Santín, m.63), Carlos Cruz, Raúl Arias (Óscar Martín, m.77); Freiría (Ariel, m.77), Diego Souto, Sidibe (Manu Rodríguez, m.72).

Montañeros: Marcos Moreno; Moreta (Noah, m.46), Samu Rey, Tomé, Óscar (Adri Otero, m.70); Xoel Vilariño (iago Pérez, m.70), Dani Fernández; Jorge Otero, Pablo Martínez (Axel, m.46), Ogando; Pape (Cañi, m.70).

Goles: 1-0, m.17: Sidibe. 2-0, m.67: Freiría. 3-0, m.74: Raúl Arias. 4-0, m.90 Manu Rodríguez.

Árbitro: Villa Martín (Asturias). Amonestó a Carlos Cruz, del Barco; a Moreta, Pablo M. y Jorge Otero, del Montañeros.

El Arteixo visita Baltar para seguir con la racha

Un espectacular Arteixo busca mantener su buen momento de forma (tres partidos seguidos sin perder con 7 puntos en el bolsillo) esta tarde en Baltar (18.00 horas) ante el Portonovo. Noé López tan solo cuenta con la baja de Pablo Roibás por lesión, pero sí estarán sus dos jugadores más acertados de cara a puerta: Frank Uwumiro y Jairo Riveiro.

Por su parte, Minso, técnico del Portonovo, tiene la baja de Vicente y la duda de Cantero por molestias musculares. Pese a ser un recién ascendido, el equipo pontevedrés está haciendo un buen papel. l

Posibles onces

Portonovo: Yeray; Iván Varela, Cantero, Pedro Arufe, Martín Lago; Jesús Barbeito, Charly; Íker Escudero, Hugo Caride, Yoel López; Tymo.

Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Antonio, Quico, Casariego; Fabio Queijeiro; Jairo, Álex Ramos, Juan Barrós; Frank.

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