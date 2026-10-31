Crónica | El Silva pasa del dominio al sufrimiento para imponerse al Viveiro (2-0)

Iago Castro protege el balón ante la presión de Mateo Deán Carlota Blanco

Partido completísimo del Silva contra el Viveiro (2-0), que supo dominar primero y sufrir después para sumar tres nuevos puntos que le colocan en puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación con 14. Los coruñeses fueron claramente superiores en la primera mitad, algo que se vio reflejado en los goles de Cano y Parafita. En la segunda el Viveiro dio un paso hacia adelante, pero ahí estuvo Minibugy para levantar un muro bajo los palos y evitar cualquier conato de reacción visitante.

Un año de diez goles para Agulló Más información

Salió mejor al césped de A Grela el Silva, que pegó un arreón inicial buscando adelantarse en los primeros minutos. Los locales se acercaron con peligro a la portería de Ayoub, pero el guardameta del Viveiro no tuvo que intervenir en ninguna de esas ocasiones.

La primera que sacó el portero visitante fue en una transición comandada por Jorge Cano, que recuperó la titularidad en detrimento de Pablo Mouriño. El '7' cedió hacia la derecha, desde donde Parafita encaró, recortó y disparó duro al primer palo para forzar la intervención de Ayoub.

A la segunda fue la vencida para el Silva. De nuevo una transición, en esta ocasión de Nico Mosquera, acabó en falta en tres cuartos de campo. Desde ahí la puso, quién sino, David García, que con el guante que tiene por pierna izquierda colocó el balón en la cabeza de Jorge Cano para hacer el 1-0 a los veinte minutos de juego.

A punto estuvo de llegar el segundo, de nuevo a balón parado. Moure puso un saque de banda lejano en el área, Parafita peinó al segundo palo e Iago Castro remató como pudo, obligando a intervenir de nuevo a Ayoub para evitar el gol. El peligro local siguió llegando con la estrategia. De nuevo David centró desde la esquina, pero el cabezazo de Parafita se marchó alto.

Siguió apretando el Silva, muy superior a su rival en la primera mitad, y acabó encontrando el premio. David García condujo por el centro, abrió a la derecha hacia Baldo, desde donde el '21' puso un centro medido para que esta vez sí, Parafita acertase a cabecear al fondo de la red para marcar el segundo de la tarde. Pudo ser aún más abultado el resultado al descanso, pero de nuevo Ayoub salvó al Viveiro en un disparo de Nico Mosquera desde la frontal.

Los jugadores del Silva celebran el gol de Cano Carlota Blanco

Segunda mitad

Marcos Pereiro introdujo cambios en el descanso, dando entrada a un Hugo Rodríguez que a punto estuvo de marcar en la primera que tuvo, pero estuvo muy atento Minibugy para ir al suelo. El Viveiro salió con otra actitud del vestuario y siguió acechando la portería silvista en los primeros minutos de la segunda parte.

Cuando parecía que los coruñeses crecían sobre el terreno de juego, los visitantes la volvieron a tener en un contragolpe de dos contra uno. Antón Núñez cedió para Cora, que a pesar de la presión de Moure sacó un buen disparo cruzado para forzar una nueva estirada salvadora de Minibugy.

El Silva refrescó las bandas con la entrada de Naím y Carro, pero el Viveiro siguió mejor plantado sobre el verde de A Catedral y no quería rendirse en sus intentos de sacar algo positivo de su visita a A Coruña. La volvió a tener Hugo Rodríguez, aún más clara que la anterior. El '20' del Viveiro estaba solo dentro del área, pero se encontró otra vez más con un Minibugy que se hizo inmenso bajo los palos.

El Silva estaba bien plantado atrás, esperando su oportunidad para salir a la contra. En una de ellas, a diez minutos del final, tuvo la sentencia. Los jugadores de ataque coruñeses hilaron la jugada a la perfección hasta que le llegó la pelota a Naím, escorado hacia la derecha dentro del área. El ex del Ural disparó raso a colocar, pero su intento se marchó rozando el poste de Ayoub.

Ambos guardametas tuvieron que volver a lucirse en los últimos minutos, pero evitaron que el marcador se moviera de nuevo, por lo que el Silva se llevó la victoria por 2-0. Tres puntos más que valiosos para los coruñeses, que terminan el día en puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación con 14 puntos en su casillero. La próxima jornada visitarán al Antela.