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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Noah Rodríguez refuerza la defensa del Montañeros

Canterano del club, llega tras pasar por las categorías inferiores de Deportivo y Lugo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/10/2026 15:50
Noah Rodríguez (izq.) y Samu Vázquez presionan a Pablo Martínez en el Arteixo-Lugo B del curso pasasdo
Noah Rodríguez (izq.) y Samu Vázquez presionan a Pablo Martínez en el Arteixo-Lugo B del curso pasasdo
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Fichaje sorpresa en el Montañeros. El club herculino ha decidido reforzarse en la parcela defensiva con la llegada de Noah Rodríguez, que se encontraba sin equipo después de la desaparición del Lugo B este mismo verano.

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Lateral derecho de 21 años, Noah ya conoce el Montañeros, club en el que militó en las categorías inferiores antes de marcharse con doce años a la cantera del Deportivo. Con el conjunto blanquiazul llegó a jugar División de Honor Juvenil, pero en el tercer año de dicha categoría cambió el Dépor por el Lugo.

En su primera temporada de rojiblanco, alternó la DH Juvenil con el Polvorín de Tercera Federación, teniendo tan solo 18 años. Desde entonces ha sido un fijo en el filial lucense, con el que ha jugado más de 50 encuentros en Tercera y ha superado los 3.000 minutos. En la 2024-25 llegó a ir convocado con el primer equipo del Lugo en Primera Federación, pero no tuvo minutos.

Tras unos meses parado, Noah Rodríguez regresa al Montañeros para apuntalar la posición de lateral derecho, donde Moreta se ha hecho con la titularidad. También estaba actuando en ese puesto Samu Rey, pero la llegada de Noah podría provocar que el capitán se afianzara como una opción más fija para el centro de la zaga que para el lateral.

Noah podría incluso debutar este fin de semana, aunque se antoja improbable por el momento, ya que todavía no se le ha hecho la ficha y está en proceso de realizar el reconocimiento médico con su nuevo equipo.

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