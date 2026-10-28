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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Silva busca reencontrarse con la victoria ante un Viveiro con alma de resistencia

El cuadro de Diego Armando García acumula seis puntos a domicilio por los cuatro sumados en A Grela

Antón Vieites
Antón Vieites
28/10/2026 17:27
Acción de ataque del Montañeros ante el Viveiro
Acción de ataque del Montañeros ante el Viveiro
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El Viveiro no es un club cualquiera en la Tercera RFEF. Su particular situación  geográfica condiciona de forma directa la confección de una plantilla que, por norma  general, se nutre de un bloque importante de jugadores de los alrededores y de  jóvenes talentos que buscan dar sus primeros pasos en la categoría.

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Para entender al conjunto de Cantarrana hay que mirar atrás. El curso pasado, bajo la  batuta de Alberto López, el equipo rompió con la dinámica de apuros a la que nos  tenía acostumbrados y firmó una temporada insólita. Solo pisó los puestos de  descenso en dos jornadas (la primera y la sexta) y coqueteó con la tranquilidad  gracias a una renta final de doce puntos sobre una zona roja que este año apunta a  estar mucho más cara.

Aquel bloque dejó anécdotas difícilmente repetibles en el fútbol moderno. Su portero, Ayoub Atib, llegó a actuar como delantero en los minutos finales de las derrotas a domicilio frente al Arosa y el Compostela. El propio guardameta protagonizó otro giro de guion hace tres semanas al ser expulsado en Barraña ante el Boiro,  recuperando la titularidad el pasado fin de semana frente al Estradense.

Aun así, la verdadera seña de identidad del club mariñano son sus salvaciones  agónicas. Hace dos y tres temporadas, los finales de curso fueron de infarto, logrando  la permanencia con un margen de tan solo dos puntos sobre el abismo. En la campaña  2023-2024, sin ir más lejos, el Viveiro sumaba apenas catorce puntos en la decimoctava jornada, obrando un milagro hasta alcanzar los cuarenta y cuatro. Además, al año siguiente formó una plantilla que le dio al Viveiro el curso más goleador de la entidad en Tercera RFEF (47 tantos), firmando el quinto mejor registro anotador de la categoría esa temporada.

Renovación profunda y juventud al poder

El escenario de este curso ha cambiado de tercio. El mercado estival trajo vientos de  renovación con la llegada de Marcos Pereiro al banquillo, en lo que supone su debut  en la categoría. En la parcela de plantilla, la apuesta ha sido clara: juventud e ilusión  por bandera. 

El equipo cuenta con trece futbolistas menores de 23 años —de los cuales diez ya han saboreado la titularidad— y sitúa a Sergio Cora, que cumplirá 29  años el próximo mes de noviembre, como el veterano del vestuario. Un técnico novel y un bloque muy joven configuran un reto de máxima exigencia para la escuadra  celeste.

La clasificación, de momento, no engaña. El Viveiro aterriza en A Grela como colista con cinco puntos en su casillero y una única victoria. Los tropiezos en casa ante  rivales directos como el Antela o el Atlético Arteixo han penalizado en exceso a un  equipo que sufre una notable falta de gol, siendo el menos anotador del grupo con  apenas cinco dianas a favor.

Gen competitivo y anécdotas de película

Pese a todo, el ADN de este equipo sigue intacto y trufado de historias singulares. Sin  ir más lejos, en su visita al Boiro y tras la roja a Ayoub Atib, el defensor Jacobo Folgar tuvo que enfundarse los guantes para detenerle un penalti a Juan Cambón.  Su único triunfo hasta la fecha, cosechado en Elviña, también tuvo tintes dramáticos: un tanto en el tiempo de descuento que supuso el estreno anotador de Carlos Teixeira  en la categoría. Cumpliendo su cuarta temporada en el club, el delantero recuerda  aquella liberación: "Nos hacía mucha falta esa victoria y yo aún no había marcado  con el Viveiro. Fue una liberación cuando vi el balón entrar porque había mucha  tensión acumulada".

Con sus carencias ofensivas a cuestas, pero con una innegociable inercia de esfuerzo colectivo, el Viveiro se encomienda al trabajo defensivo individual y al despliegue  físico de sus jugadores. Un bloque incómodo y peligroso que convierte la visita de  este sábado en un clásico partido trampa para el Silva.

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