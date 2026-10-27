Un cerrojo de nivel olímpico en Rutis

La plantilla del Olímpico posa con Maka, que deja el fútbol de modestos, antes del duelo del pasado fin de semana ante el Sada CEDIDA

Un balance de cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas privó la temporada pasada al Olímpico de disputar por segundo año consecutivo el playoff de ascenso a Preferente. Durante el verano no se produjeron muchos cambios a nivel de plantilla, pero sí en el banquillo, donde José Ángel Domingo ‘Barral’, técnico del filial la pasada temporada, sustituye a Carlos García ‘Carlocho’.

El resto de la jornada | Dura derrota en Noia de un San Tirso que dejó escapar un 0-2 Más información

El arranque de temporada ha sido casi inmejorable: segundos con 18 puntos tras ocho jornadas en las que no han conocido la derrota. “Valoro el inicio muy positivamente, ya en pretemporada el equipo trabajó muy bien y lo estamos demostrando en este principio de curso”, afirma el nuevo entrenador del equipo.

Pero el dato más sorprendente del Olímpico no está en los puntos, sino en los goles encajados. En esos primeros ocho encuentros, el equipo cullerdense tan solo ha encajado en dos ocasiones: en el empate de la jornada 1 contra el Victoria (1-1) y en el triunfo de la cuarta fecha contra el Eume (1-2).

Desde entonces, el Olímpico y su guardameta, Álex González, acumulan cuatro porterías a cero consecutivas. “Como todos los entrenadores, lo que buscamos es encajar poco y meter muchos goles en ataque. La verdad es que el equipo está muy sólido en defensa. En ataque también estamos bastante acertados y por ellos estamos arriba en la tabla”, explica Barral. Tan solo un equipo en toda la Primera Futgal es capaz de igualar este registro, el Racing Villalbés B. En el grupo del Olímpico, el que más se ‘acerca’ es el Victoria con seis goles recibidos.

En el partido del pasado fin de semana, la tarea se complicó más de lo habitual cuando el Olímpico se quedó con un jugador menos en el minuto 40 por la expulsión de Mateo Becerra. Aun así, el equipo supo resistir a domicilio el empuje del Perlío para rascar un punto (0-0). Para Barral, la clave fue la siguiente: “La solidez defensiva. Pero cuando hablo de defensa no hablo solo de portero y línea defensiva, sino de todo el equipo. La defensa empieza en la primera línea de atacantes y todo el mundo está trabajando muy bien como equipo. Estamos siendo muy solidarios y eso se nota en los goles encajados”.

En lo que va de curso, tan solo el Victoria (recién descendido desde Preferente) ha conseguido cosechar más puntos en el Grupo 1 que el Olímpico, pero su entrenador no cree que las primeras plazas vayan a ser solo cosa de dos: “Hay más equipos. Han empezado muy bien la temporada el Marte, el Cedeira, el Almeiras aunque sea un recién ascendido, también ha empezado muy bien; el Torre también es un equipo que compite muy bien… La verdad es que hay varios equipos que pueden pelear por estar arriba, no solo somos el Victoria y nosotros”, afirma.

A pesar de estar viviendo sus primeros meses en el primer equipo, Barral ya formaba parte de la familia del Olímpico y se ha sentido bienvenido desde el primer momento: “Desde el primer día de pretemporada hubo muy buena química entre el cuerpo técnico y los jugadores. La verdad es que somos una piña, un equipo, da gusto ver cómo trabajan e ir a entrenar todos los días”.