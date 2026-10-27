Paula Blanco: "Ganar contra las primeras nos ha dado un buen chute de confianza y alegría”

Paula Blanco se dispone a lanzar la falta que supuso el gol de la victoria contra el Racing de Ferrol Cedida

“Lo echaba muchísimo de menos. Desde que lo dejé tuve la espinita de querer volver”, dice Paula Blanco (Madrid, 2004) sobre su relación con el fútbol. La falta de motivación y los estudios le hicieron dejarlo con 17 años, pero tras acabar la carrera ha encontrado de nuevo su sitio en el Orillamar.

Con uno de los clásicos del fútbol coruñés consiguió el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada, nada más y nada menos que contra el Racing de Ferrol, que llegaba invicto al encuentro. Además, Paula fue la gran protagonista con un gol de falta directa que supuso el 1-0, a la postre definitivo para que su equipo sumase los tres puntos.

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¿Cuándo dejó de jugar a fútbol y por qué?

Dejé de jugar a los 17 años un poco por falta de motivación y de tiempo. También influyó que pasaba a 2º de Bachillerato y decidí centrarme más en otras cosas. Al año me fui a estudiar fuera y dejé el deporte totalmente de lado, algo de lo que me arrepentí muchas veces.

¿Por qué decidió volver y por qué se decantó por el Orillamar?

Porque lo echaba muchísimo de menos. Desde que lo dejé tuve la espinita de querer volver, pero no me atreví a dar el paso viviendo en otra ciudad y sin conocer a ninguna chica que jugase. Ahora que he terminado la carrera, hablé con una excompañera de equipo que estaba muy contenta en el Orilla y me animó a ir a probar a algún entrenamiento, así que ahí fui. Desde el primer momento me sentí súper cómoda tanto con las compañeras como con los entrenadores.

¿De qué juega y cómo se definiría como futbolista?

Juego de mediocentro y me gusta ayudar ofensivamente todo lo que puedo. Me definiría como una jugadora que intenta repartir juego y mover el balón de un lado a otro.

¿Cómo fue su gol de este fin de semana?

Una falta cerca del área. La verdad es que nunca fui de las que tiraba las faltas, pero el entrenador insistió y me dio la confianza para probar y al final salió muy bien.

Fue su primera victoria, ¿sabe mejor por ser contra el Racing de Ferrol?

Cualquier victoria es y será especial, pero es cierto que ganar contra las primeras de liga, invictas, tras una trayectoria de 4 derrotas y 1 empate nos ha dado un buen chute de confianza y alegría. Nos da seguridad como equipo y ganas para hacer mucho más y mejorar a lo largo de la temporada, que considero que ya lo estamos haciendo. Es una victoria que demuestra de lo que somos capaces.

¿Cuál fue la clave para lograr ese triunfo?

Al saber que nos enfrentábamos a un rival superior, cambiamos nuestro planteamiento de juego, orientándolo más a defender, ya que sabíamos que nos iba a costar mantener el balón. Cumplimos perfectamente el objetivo y mantuvimos la portería a 0. Yo creo que la clave fue el trabajo en equipo, la victoria se dio gracias a la concentración de todo el equipo, supimos sufrir juntas cuando tocó y aprovechamos las ocasiones que tuvimos.

¿Qué objetivos se marcan a nivel colectivo e individual para la temporada?

Como equipo: Seguir peleando cada partido, no dar ninguno por perdido y conseguir la permanencia otra temporada más. Pero sobre todo disfrutar, seguir haciendo piña y pasándolo bien, que al final es lo más importante que te puedes llevar del fútbol.

Individualmente: coger buen ritmo y seguir creciendo y mejorando cada día para aportar todo lo que pueda al equipo y ayudar a cumplir los objetivos.

¿Qué jugadora de su liga no puede faltar en esta sección?

Erika González Guillín, del Brexo Lema.