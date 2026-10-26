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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Las derrotas de Silva y Montañeros pueblan el 11 ideal de la jornada fantasy

Los goleadores de Pontevedra B y Arenteiro, verdugos de los equipos coruñeses, están entre los jugadores más valorados

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/10/2026 21:01
Una acción ofensiva de Pape durante el Montañeros-Arenteiro
Una acción ofensiva de Pape durante el Montañeros-Arenteiro
Germán Barreiros
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La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal (d) de la octava jornada
Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal (d) de la octava jornada

En esta octava fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-4-3 con Marcos (Montañeros); Agulló (Silva), Antonio (Arteixo), Dopico (Somozas y ex del Arteixo); Parafita (Silva), Carletto (Lalín y ex del Silva), Dani Fernández (Montañeros), Álex Ramos (Arteixo); Mouriño (Silva), Frank (Arteixo) y Pape (Montañeros). En total, el equipo hizo 35 puntos, cifra que nos coloca con un total de 340 en el puesto número 209 de la general. Bajamos 40 puestos en la clasificación.

Las derrotas de Silva y Montañeros se notan en el once ideal, donde hay dos jugadores del Pontevedra B (Nieto y Canosa, que ganó la jornada poniéndose a sí mismo de capitán, además de ser el MVP de la misma) y otros dos del Arenteiro (Williams y Martín Lamelas).

Frank repite en el mejor once de la jornada por segunda semana consecutiva gracias a su actuación contra el Barco en Ponte dos Brozos, que selló con un nuevo gol y una asistencia a Jairo Riveiro al inicio del encuentro.

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