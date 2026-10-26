El gran inicio de curso de Frank Uwumiro: siete goles como siete soles

Frank protege el balón durante el partido ante el Barco en Ponte dos Brozos Germán Barreiros

Tras completar una espectacular temporada 2025-26, el futuro del Atlético Arteixo se oscureció durante el verano con una desbandada de la gran mayoría de la plantilla debido a impagos. A su llegada, Noé López se encontró un polvorín y tuvo que crear un nuevo equipo desde cero y, en pocos meses, ha conseguido llevar a ese grupo de jugadores a estar más cerca del playoff que del descenso tras ocho jornadas en las que suman ya doce puntos en su casillero.

Un año de diez goles para Agulló Más información

Buena parte de culpa del gran hacer del Atlético Arteixo en este primer tramo de temporada la tiene su delantero centro titular: Frank Uwumiro. El nigeriano fue uno de los últimos en sumarse al proyecto. Cedido desde el Bergantiños, ha caído de pie en el Ponte dos Brozos. Con la camiseta rojiblanca (azul en las primeras fechas), Frank acumula un total de siete goles y seis jornadas viendo puerta de manera consecutiva que le colocan, como no puede ser de otra manera, como máximo goleador de la Tercera gallega.

El último de ellos llegó este domingo durante la victoria del Arteixo (segunda consecutiva y primera como local esta temporada) sobre el Barco por 2-1. Frank aprovechó un buen balón al espacio de Álvaro Queijeiro para hacer el 2-0 en el minuto 71. “Fue un sentimiento increíble, escuchar a los aficionados gritar de alegría lo convirtió en un momento inspirador y memorable”, recuerda el delantero. En los minutos iniciales del partido, Frank ya había dejado su sello asistiendo a Jairo Riveiro con un pase atrás desde línea de fondo para que el joven canterano inaugurara el marcador. No es la primera vez en lo que va de temporada que esta sociedad da buenos resultados al equipo entrenado por Noé López: “Nuestra relación, tanto dentro como fuera del campo, es muy buena, es un buen chico y muy buen jugador”, dice Frank sobre su compañero.

El camino del gol

Nacido en enero del año 2005 en la ciudad nigeriana de Jos, la temporada pasada militaba en el Rangers de su país cuando en noviembre de 2025 el Bergantiños decidió hacerse con sus servicios. Frank no gozó de muchas oportunidades a las órdenes de Simón Lamas en Segunda Federación: apenas 176 minutos repartidos en diez partidos y una titularidad en los que no logró marcar.

Tras empezar la pretemporada con el equipo carballés, finalmente puso rumbo a Arteixo en calidad de cedido: “Quizás ha sido el destino el que me ha traído a Arteixo”, afirma Uwumiro. Sobre ese polvorín que había en verano y el buen hacer del equipo en estas primeras jornadas, el delantero tiene claro cuál es la clave: “El trabajo en equipo, el positivismo y que tenemos muchos muy buenos jugadores, entrenadores y personal”.

Frank espera “seguir marcando y ayudar al equipo de la mejor manera posible, paso a paso, partido a partido”. Su racha es prácticamente insostenible de aquí a final de temporada, pero desvela de dónde procede su buen hacer hasta el momento: “Creo que el secreto es Dios, los buenos compañeros y la gente especial que tengo alrededor siempre motivándome, Andrea es mi amuleto de la suerte”, explica. Sin embargo, no quiere marcarse un objetivo a nivel personal: “Creo que marcarse objetivos es una limitación porque la vida es misteriosa y cualquier cosa puede pasar. Soy abierto de mente y seguiré trabajando duro”. Algo que también aplica a nivel colectivo, con lo que se muestra ambicioso: “El objetivo del equipo es acabar lo más arriba posible, igual hasta primeros, nunca se sabe. Hay que confiar en el proceso”.

El camino de Frank en el fútbol español no ha hecho más que comenzar. Por el momento, a sus 21 años ya se ha convertido en una de las sensaciones de la Tercera gallega en tan solo ocho jornadas. El nigeriano ha jugado en siete de ellas y tan solo se quedó sin ver portería en la primera. Desde entonces, acumula seis partidos marcando de manera consecutiva. Su próxima víctima podría ser un recién ascendido como el Portonovo, a quien el Atlético Arteixo visita este fin de semana.