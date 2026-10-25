La previa del resto de la jornada | Cuatro candidatos al liderato en Primera Futgal

Victoria - Real Avilés, partido de la División de Honor Juvenil disputado este sábado en Leyma GERMÁN BARREIROS

Nuevo domingo de Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil para los equipos de la delegación coruñesa. Además, regresa la Segunda RFEF femenina con partido del Victoria ante Osasuna B.

Segunda RFEF femenina (G1) - Jornada 7

Victoria - Osasuna B (Leyma, 12.15). El equipo de Javi Angeriz retoma la competición situado en en el noveno lugar. En esta ocasión se mide al penúltimo y lo hará con las bajas de Lau, Albita e Inés.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 7

Rosalía - Victoria B (Oira, 12.30). El filial coruñés busca, en su visita al penúltimo, un puesto en el Top 5 de la tabla. Para ello deberá vencer y que el Victoria FC caiga ante el Friol, líder de la Liga.

Concello de Boiro - Atlético San Pedro (Vista Alegre, 17.00). El equipo oleirense se mide a otro equipo de la zona baja con el objetivo de sumar el segundo triunfo del curso.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 8

Puebla - Paiosaco (1-2). Importante triunfo del equipo de A Porta Santa, que se va alejando de la zona peligrosa. Los de Iván Sánchez golpearon primero con un gol de Iván Amor y el 1-2 lo hizo Ferreiro.

Pol - Sofán (Municipal de Pol, 12.00). El equipo carballés defiende su plaza de playoff ante el único equipo que se mantiene invicto.

Dubra - Carral (Juan Baleato, 12.00). Los de O Castro tratarán de aprovechar la visita al colista para ganar tres jornadas después y seguir cerca de la zona de playoff.

Betanzos - Dumbría (García Hermanos, 16.15). El equipo del Mandeo necesita dar un paso adelante en casa. Si logra los tres puntos, podría acabar la jornada en el Top 5.

Chantada - Órdenes (O Sangoñedo, 16.30). Al borde de la zona de descenso, el Órdenes visita a un equipo que está por detrás y que le podría mandar a la zona roja. Esta semana firmó a Alberto Fraga.

Noia - San Tirso (Julio Mato, 17.00). Los de Abegondo se ven las caras con un recién descendido que marcha en décima posición. Nuevo mano a mano con el Negreira por el liderato.

Primera Futgal (G1) - Jornada 8

Cedeira - Marte (Carmen Maseda, 12.15). Prueba de nivel para un Marte que es cuarto tras ganar cinco de los siete partidos y en esta ocasión se mide al tercer clasificado.

Perlío - Olímpico (Os Pinares, 12.30). Los de Vilaboa son segundos con los mismos 17 puntos que el líder Victoria. Juegan ante el octavo.

Victoria - Numancia de Ares (Elviña Grande, 16.00). El equipo que dirige Miguel Taibo defiende su puesto de privilegio ante el decimocuarto.

Relámpago - O Val (Leyma, 16.00). Los de Elviña persiguen su segundo triunfo del curso, algo que les alejaría de la zona peligrosa.

Almeiras - Orillamar (Os Loureiros, 17.00). Situado en la quinta posición, el Almeiras busca más ante el colista.

Sada - Imperátor (Andrés Pena, 17.00). Pese a estar ya en la octava jornada, el Sada disputa su primer partido en el Andrés Pena. Busca salir de la zona roja ante un Ímper que quiere mirar hacia arriba.

Sporting Coruñés - Eume (Torre 1, 18.00). Otro de los equipos que busca su lugar en la zona alta es el Sporting Coruñés. Se mide a un Eume que lleva un punto más.

Torre - San Sadurniño (Torre 2, 18.00). El equipo de Monte Alto pone en juego un invicto que en la Liga ya solo tienen ellos, el Victoria y el Olímpico.

Primera Futgal (G2) - Jornada 8

Sporting Meicende - Bastavales (Meicende Grande, 12.15). De vuelta a la zona de playoff, el Meicende quiere va ahora a por la primera plaza. En este partido tendrá enfrente al noveno clasificado.

Sporting Cambre - Praiña (Dani Mallo, 12.30). El equipo cambrés (11º) recibe al líder.

Vizoño - Calo (O Pinar, 16.30). Los de Abegondo buscan un triunfo que les serviría para volver a acercarse a la zona de playoff.

Club do Mar - Queixas (Municipal de A Laracha, 17.00). El equipo de Caión juega ante el segundo y busca ganar tres jornadas después.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 7

Victoria - Real Avilés (2-2). En el duelo disputado ayer por la tarde, el Victoria sumó un punto que le permitió dormir décimo. Las ‘cebras’ se adelantaron en dos ocasiones por medio de Isma y Baamonde.

Marina Sport - Ural (Soto de la Marina, 12.00). El Top 5 está a solo dos puntos para un Ural que visita a un equipo en puestos de descenso.