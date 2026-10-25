El Victoria se queda a medias (2-3)

Alba Suárez se lamenta mientras las jugadoras de Osasuna B celebran uno de los goles Germán Barreiros

Francisco Marcotegui - ADG

El Victoria se quedó sin premio (2-3) pese a su dominio y sus numerosas ocasiones en la segunda parte ante el Fundación Osasuna B. El equipo de Javi Angeriz no pudo remontar el 1-3 del descanso, con Olleta como principal obstáculo para frenar el caudal ofensivo del cuadro coruñés. Lula acercó al conjunto herculino al empate, pero la expulsión de Ainhoa complicó el último intento. La derrota cortó dos jornadas sin perder y deja al cuadro blanquinegro con siete puntos.

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El encuentro comenzó con imprecisiones, muchos duelos y pocas llegadas. El primer remate acabó en gol: Cortina envió una falta desde el círculo central y Ainzúa cabeceó por encima de Ainhoa, que se había quedado a media salida. El Victoria respondió poco después con un lanzamiento lejano de Laura que pasó cerca de la escuadra.

El conjunto coruñés ganó presencia en campo contrario y Candela probó a Olleta con un remate que la portera de la formación navarra atrapó sin dificultades. En el minuto 27 llegó la recompensa al mejor tramo de las pupilas de Javi Angeriz. Peque encontró al espacio a Valeria, que aprovechó un despiste de su marcadora y centró para que Alma, incorporada desde segunda línea, firmara el empate.

La reacción quedó frenada por dos tantos de Zaira antes del descanso. En el minuto 36, Aida despejó un centro de Berta desde la derecha, pero la delantera del equipo osasunista interceptó el balón dentro del área pequeña y batió a Ainhoa. Seis minutos después, Miqueleiz ganó una disputa a la espalda de la defensa del Victoria y Zaira recibió en la frontal del área y colocó su disparo en la escuadra.

A medias

Javi Angeriz dio entrada a Amado y Lula tras el descanso y el Victoria volcó el juego sobre el área del conjunto pamplonés. Bita lo intentó desde fuera y Río remató de cabeza, pero Olleta se mostró infranqueable. La guardameta del Fundación Osasuna B también respondió a un disparo lejano de Valeria y, superado el ecuador del segundo tiempo, resolvió un mano a mano ante Candela.

El dominio del equipo herculino fue cada vez más claro, aunque sus ocasiones no se tradujeron en goles. Olleta volvió a resultar decisiva en el minuto 77, con una doble intervención ante Valeria y Lula. El Victoria insistió y encontró una nueva oportunidad cuando la portera del cuadro rojillo cometió penalti sobre Peque.

Candela envió el lanzamiento al poste, pero la jugada continuó entre varios despejes y Lula acertó a recortar diferencias en el marcador. El 2-3 devolvió las opciones de puntuar al cuadro blanquinegro, que había acumulado méritos para reducir antes la desventaja.

La expulsión de Ainhoa en el minuto 84 dificultó la remontada. La guardameta del Victoria se enzarzó con Nahia Ibero y le propinó una patada sin el balón en disputa. Sol entró por Aida para ocupar la portería y el equipo herculino afrontó el tramo final con diez futbolistas. Aún así, siguió buscando el empate. Olleta, no obstante, se mostró segura por arriba y frustró los últimos intentos de la escuadra coruñesa.