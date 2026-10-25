El resto de la jornada | Dura derrota en Noia de un San Tirso que dejó escapar un 0-2

Una acción ofensiva del Relámpago durante la derrota (1-6) contra O Val en el campo de la Leyma Germán Barreiros

Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa que compiten en Tercera RFEF femenina, División de Honor Juvenil, Preferente Futgal y Primera Futgal.

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Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 7

Rosalía 0-0 Victoria B. El Victoria no pudo pasar del empate a cero contra un equipo de la zona baja como el Rosalía y se aleja de la cabeza.

Concello de Boiro 2-2 Atlético San Pedro. Alba Martínez rescató con un doblete (siete goles para ella este curso) un punto para el San Pedro en Boiro. Las oleirenses se alejan un poco más del puesto de descenso, que sigue ocupando el Tomiño con 0 puntos.

Alba Martínez chuta a portería durante el Atlético San Pedro-O Val Carlota Blanco

Preferente Futgal (G1) - Jornada 8

Pol 1-1 Sofán. En uno de los duelos de la jornada en la Preferente Norte, José Castro adelantó al Pol en el minuto 2 y Julián Cortés empató de penalti al filo del descanso.

Dubra 0-3 Carral. Se reencontró con la victoria el Carral casi un mes después. Gallego, Jacobo González y Sande hicieron los goles.

Betanzos 2-0 Dumbría. No falló el Betanzos en casa para superar al Dumbría. Jorge Piquero y André hicieron los goles que colocan a los de Claudio Corbillón en playoff.

Chantada 1-1 Órdenes. Se quedó con la miel en los labios el Órdenes. Un gol en el 89 del Chantada privó de dos puntos a los de Pery López.

Noia 3-2 San Tirso. Dura derrota para el San Tirso, que vio como en el descuento de la primera parte el resultado pasaba de 0-2 a 2-2. Los de Fabio encajaron más goles en este partido que en los siete anteriores combinados.

Primera Futgal (G1) - Jornada 8

Cedeira 2-2 Marte. Reparto de puntos que alegra más al Marte tras empatar en el 88 por medio de Hugo Rodríguez. Los de Óscar ‘La Magia’ ceden así en su primer asalto a los puestos de playoff de ascenso.

Perlío 0-0 Olímpico. Cede en la pelea por el liderato el Olímpico tras empatar a cero contra el Perlío. Eso sí, aún no sabe lo que es perder.

Victoria 2-0 Numancia de Ares. El doblete de Mario Seoane en la segunda mitad dispara al Victoria en la primera posición con dos puntos de ventaja sobre el Olímpico.

Relámpago 1-6 O Val. Duro correctivo del O Val a un Relámpago que, a pesar de la derrota, se mantiene fuera de los puestos de descenso a Segunda.

Almeiras 1-0 Orillamar. Sigue sin conocer la victoria el Orilla de Bardanca, que cayó por un ajustado 1-0 ante el Almeiras.

Sada 1-1 Imperátor. Hugo Prado rescató en los minutos finales un punto para el Sada tras igualar el gol inicial de Javi Roade para el Ímper.

Sporting Coruñés 0-2 Eume. Segunda derrota consecutiva para el Sporting, que recibió el primer gol justo antes del descanso y el segundo nada más regresar de vestuarios.

Torre 5-1 San Sadurniño. Continúa imbatido el Torre esta temporada. Los goles de Luis Eduardo Gómez, (dos), Samu Rumbo y Salah Eddine Sadi (dos) colocan a los coruñeses sextos con catorce puntos en su casillero, a tan solo tres de los puestos de playoff de ascenso a Preferente Futgal.

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Primera Futgal (G2) - Jornada 8

Sporting Meicende 0-1 Bastavales. Segunda derrota en tres partidos para un Meicende que se aleja de la promoción. Los de Maikel Naujoks no terminan de encontrarse en este inicio de temporada 2026-27.

Sporting Cambre 2-4 Praiña. No fue rival el Cambre para el líder, que se queda solo en el primer puesto de la tabla tras el pinchazo del Queixas.

Vizoño 6-4 Calo. Seis goles y seis goleadores diferentes consiguió el Vizoño en el partido de la jornada contra el Calo. Los de Abegondo se queda a un punto del playoff.

Club do Mar 3-3 Queixas. No supo aprovechar casi una hora de superioridad numérica el Club do Mar para superar al Queixas, que rascó un punto del Municipal de A Laracha.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 7

Marina Sport 0-2 Ural. Sigue viento el popa el Ural, que ya es sexto en la clasificación tras sumar una nueva victoria y colocarse con 13 puntos, empatado con el quinto. Hugo Cotelo y Leo Fernández hicieron los goles en la segunda parte contra el Marina.