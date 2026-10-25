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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Atlético Arteixo supera al Barco para estrenarse en casa

El Silva cayó a domicilio por 3-1 contra el Pontevedra B y ve cortada su racha de tres partidos sin perder

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/10/2026 19:22
Los jugadores del Atlético Arteixo celebran el gol de Frank, que supuso el 2-0
Los jugadores del Atlético Arteixo celebran el gol de Frank, que supuso el 2-0
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Segunda victoria consecutiva para el Atlético Arteixo (2-1) contra un equipo ourensano. Tras imponerse por 1-3 al Arenteiro en Espiñedo el pasado fin de semana, el equipo entrenado por Noé López superó este domingo al Barco en el Ponte dos Brozos. Los goles de Jairo Riveiro y Frank sirvieron para aguantar el arreón final de los visitantes.

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El Arteixo hizo una buena primera parte, en la que no concedió ocasiones. Con balón se adelantó a los cinco minutos con una jugada de Álex Ramos, que filtró para el desmarque de Frank. El delantero vio a la perfección la llegada en segunda línea de Jairo, que anotó por segunda jornada consecutiva.

El dominio local continuó tras el descanso. Frank aprovechó un buen pase al espacio de Queijeiro para hacer el 2-0 a veinte del final. Sin embargo, el Barco recortó distancias desde el punto de penalti y metió el miedo a un Arteixo que fue capaz de resistir para sumar su tercera victoria de la temporada. Los rojiblancos se sitúan con 12 puntos en su casillero, acechando los puestos de playoff de ascenso y alejados del descenso.

Atlético Arteixo 2-1 CB Barco

Arteixo: Sergio; Casariego, Antonio, Quico, Roibás; Queijeiro, Fabio (Óscar Varela, m.87); Jairo (Xian Gesto, m.81), Álex Ramos, Juan Barrós (Pablo Ramos, m.66); Frank. 

Barco: Ima; Benavides (Álex Vázquez, m.25), Jony, Dani Sánchez, Diego Souto; Raúl Paz, Noel (Carlos Cruz, m.59); Óscar Martín (Manu Rodríguez, m.71), Raúl Arias (Ariel, m.71), Freiría; Santín (Sidibe, m.71). 

Goles: 1-0, m.5: Jairo Riveiro. 2-0, m.71: Frank. 2-1, m.79: Ariel, de penalti. 

Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Amonestó a Casariego y Álex Ramos, del Arteixo; a Ariel y Álex V., del Barco. Expulsó a Óscar Vidal, delegado del CD Barco.

El Pontevedra B corta de raíz la racha del Silva

No pudo sumar el Silva por cuarta semana consecutiva. Los coruñeses cayeron a manos del Pontevedra B (3-1) en un partido que se decidió en los minutos finales. 

Sergio Canosa adelantó al filial granate en el 71, pero Parafita igualó para el Silva en el 80. Cuando parecía que los herculinos iban a regresar con un punto en la mochila, Nieto y de nuevo Canosa desbarataron sus ideas. 

El próximo fin de semana, el Silva recibirá en A Grela al colista de la Tercera gallega, el Viveiro.

Pontevedra B 3-1 Silva

Pontevedra B: David Conde; André, Xaquín, Nieto, Raúl Gil (Fernando Iglesias, m.67); Canosa, Lucas; Noel Chaves, Oute, Román (Isma, m.61); Sandro (Monterroso, m.83). 

Silva: Minibugy; Iago Castro (Rojo, m.87), Fer Gordo, Agulló, Brais Lema (Seydi, m.46); Carro (Parafita, m.53), David García, Moure, Baldo (Cano, m.67); Mouriño (Naím, m.67) y Nico Mosquera. 

Goles: 1-0, m.71: Canosa. 1-1, m.80: Parafita. 2-1, m.84: Nieto. 3-1, m.90: Canosa. 

Árbitro: García Iglesias (Santiago). Amonestó a Sandro y Lucas, del Pontevedra B. A Iago Castro, Brais Lema y Seydi, del Silva.

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