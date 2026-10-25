Crónica | El Arenteiro frena en seco al Montañeros (0-2)

Esteban ataja una oportunidad de Pape Germán Barreiros

Volvió a caer el Montañeros (0-2) por segunda vez en lo que va de temporada en casa contra el colista. En esta ocasión, el verdugo fue el Arenteiro. Los coruñeses fueron superiores en la primera mitad, pero una acción individual de Martín Lamelas adelantó a los ourensanos. La salida del descanso de los visitantes fue mejor y consiguieron doblar su ventaja a balón parado. Un escollo que fue demasiado para el Montañeros, incapaz de generar peligro sobre la portería de Esteban en los segundos 45 minutos.

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Empezó el partido con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Los acercamientos, sin mayor peligro, llegaron a través de jugadas a balón parado hasta que en el minuto 12, el Monta tuvo la primera clara. Otero hizo la jugada individual en banda derecha y puso el centro medido para que Pape rematara en el primer palo, pero la defensa ourensana sacó el balón en la línea para evitar el gol. En ese mismo saque de esquina, Pablo Fernández lo intentó desde la frontal con un derechazo que se marchó rozando el larguero.

Otero estaba siendo el principal arma ofensiva del equipo coruñés. El extremo se mostró muy activo desde el principio y quiso probar a Esteban desde lejos, obligando al portero del Arenteiro a estirarse a ras de suelo. A partir de esa ocasión, el dominio local se diluyó ligeramente y el partido entró en una fase de igualdad en la que no se vieron llegadas.

La posesión era coruñesa. El juego se volcó principalmente por la banda izquierda, buscando internadas desde segunda línea de alguno de los integrantes del 'doble pivote' formado por Pablo Fernández y Dani Fernández. El joven canterano del Monta, recién promocionado desde el Juvenil, cuajó una buena primera mitad ayudando tanto en defensa como en la salida de balón de su equipo.

Sin embargo, el primer gol del encuentro cayó del otro lado. Martín Lamelas hizo la guerra por su cuenta y le salió bien. El capitán del Arenteiro intentó la jugada individual, recortó en la frontal para acomodarse el balón a su pierna izquierda y batió a Marcos Moreno con un disparo raso y colocado en la primera ocasión clara del Arenteiro en el partido.

Pudo empatar el Montañeros de manera casi instantánea. Pape gambeteó en línea de fondo, centró de zurda y Pablo Martínez remató de cabeza a bocajarro. Lo que no se esperaba el mediapunta del Monta era la espectacular intervención de Esteban bajo los palos para enviar el balón de nuevo a saque de esquina. Fue la última ocasión de la primera parte, que acabó con 0-1 en el marcador.

Sin capacidad de reacción

La salida de vestuarios del Arenteiro fue mejor que la del Montañeros. Los ourensanos hicieron daño con la velocidad de Edu Lopes en banda derecha, que provocó varios saques de esquina. En uno de ellos, Williams cazó un rechace dentro del área y consiguió duplicar la ventaja del conjunto visitante con apenas cinco minutos disputados de segunda mitad.

Ante la nueva situación de partido, Jairo Arias decidió agitar el árbol y dar entrada a otro hombre de ataque como Iago Pérez. También retocó la defensa, introduciendo a Samu Rey y Óscar por Tomé y Luis Castro. Los cambios no surtieron el efecto deseado y el asturiano siguió probando cosas con las entradas de Axel y Cañi por Pape y Pablo Fernández.

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Los hombres de refresco le dieron nuevos aires al Monta, que empezó a embotellar a un Arenteiro que mantenía su once inicial sobre el césped de Elviña. Los ourensanos se refugiaron en su fortaleza defensiva, así como en la velocidad de sus jugadores de ataque para buscar la sentencia a la contra.

La ansiedad empezó a hacerse notar en las acciones ofensivas del Montañeros. Los coruñeses se mostraron imprecisos y acelerados a la hora de tomar decisiones en campo rival, por lo que no estaban siendo capaces de acercarse con peligro a la portería de Esteban. En una contra del Arenteiro estuvo a punto de llegar el gol de la jornada. David Nespereira robó, condujo y disparó desde fuera del área con un latigazo que a punto estuvo de colarse por la escuadra.

El Arenteiro siguió achicando agua en los minutos finales, deshaciendo todos los intentos coruñeses de crear peligro. Finalmente, el colista acabó saliendo victorioso de Elviña, cortando la racha de victorias del Montañeros. El equipo de Jairo Arias se queda con nueve puntos en su casillero y la próxima semana visitará al Barco.