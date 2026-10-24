Primera derrota liguera y pérdida del liderato del Bergantiños (3-2)

Once inicial del Bergantiños ante el Eibar B CEDIDA

Ekain Barreiro. ADG. Mallabia (Vizcaya

El Bergantiños estrenó contra el Eibar B el casillero de derrotas en Liga y, además, le fue arrebatado el liderato del grupo 1 de Segunda Federación cinco jornadas después (3-2). Álex Pachón y Gandoy neutralizaron sendos tantos iniciales del filial armero, pero un discutible penalti, señalado apenas dos minutos después del 2-2, terminó costando la derrota y la pérdida del primer puesto por el posterior empate del Alavés B.

La importancia del duelo entre el cuarto y el primero al comienzo de la jornada se trasladó pronto al campo. El Eibar B comenzó a encontrarse más cómodo y a ganar presencia en la parcela contraria. Garcés protagonizó el primer acercamiento de cierto peligro mediante un lanzamiento desde el pico del área que Alberto detuvo. Poco después, Otadui probó fortuna desde la media luna, y su lanzamiento se marchó lejos de la portería. La primera amenaza del Bergantiños llegó mediado el período inicial. Iago Novo buscó generar peligro con un centro lateral que Bermejo atrapó por alto y, minutos después, Álex Pachón estuvo cerca de aprovechar una acción similar.

El Eibar B golpeó primero en el minuto 32: una combinación entre Otadui y Zubiria permitió al segundo enviar un centro raso al corazón del área, donde Mario Fuente se anticipó a los centrales y remató de primeras para batir a Alberto. Los locales estuvieron cerca de ampliar la ventaja mediante una acción prácticamente similar que Alberto neutralizó. La última oportunidad del primer tiempo correspondió al Bergantiños. Ale Sánchez aprovechó una salida en falso de Bermejo para conectar una volea desde fuera del área que se marchó desviada.

Ninguno de los entrenadores movió ficha al paso por los vestuarios. El comienzo del segundo período dificultó todavía más la tarea al Bergantiños. Mario Fuente volvió a aparecer dentro del área para aprovechar otro envío de Zubiria y aprovechó un nuevo desajuste de marcaje entre los centrales para engordar la desventaja rojilla.

Reacción

Simón Lamas introdujo de una tacada a Aarón, Hugo Villaverde y Ankudinov. Las sustituciones surtieron efecto, ya que, poco después, llegó el tanto del recorte de diferencias. Iago Novo filtró un gran pase entre líneas que permitió a Álex Pachón ganar la espalda a la defensa armera y definir dentro del área. Gandoy buscó la igualada mediante un disparo lejano que Bermejo detuvo sin demasiadas complicaciones.

La clara mejoría del Bergantiños tuvo la recompensa del empate momentáneo. Gandoy protagonizó una gran acción individual dentro del área, en la que superó a dos defensores y definió de zurda para batir a Bermejo a un cuarto de hora de la conclusión.

Sin embargo, la alegría apenas duró dos minutos. El revulsivo Marcos se internó en el área por el costado izquierdo y fue objeto de un riguroso penalti de René Pérez debido a la aparente levedad del contacto. Zubiria, autor de las asistencias de los dos primeros tantos, coronó una destacada actuación batiendo a Alberto desde el punto fatídico en el minuto 78 de juego.

Los visitantes adelantaron líneas en busca del empate, una apuesta que dejó espacios a la espalda y que permitió al Eibar B disponer de alguna oportunidad clara al contragolpe. Balsa y Kelechi fueron los últimos recambios introducidos por Simón Lamas. Marcos protagonizó la oportunidad más peligrosa del Eibar B durante el tramo final, una internada que terminó en un remate dentro del área, y Alberto despejó el balón. El Bergantiños acumuló centros laterales aunque la defensa armera se mostró expeditiva.

La última ocasión reseñable se produjo en el tiempo añadido: Hugo Villaverde, uno de los cinco recambios de Simón Lamas, encontró espacio cerca del área y conectó un disparo de primeras, y el balón terminó en las manos del portero Bermejo. La primera derrota liguera del Bergantiños se materializó un mes y ocho días después de la padecida contra el Santa Marta en octavos de final de la Copa Federación. El siguiente partido será el próximo domingo (17.00 horas) ante el descendido Ourense CF en As Eiroas.

Eibar B 3-2 Bergantiños

Eibar B: Bermejo; Ferrés, Gromaz, Galder Herranz, Galder Gutiérrez (Rastrilla, m.79); Óscar García (Unax, m.90), Santolaya; Zubiria (Astarloa, m.90), Otadui, Garcés (Marcos, m.66); Mario Fuente (Alfageme, m.79).

Bergantiños: Alberto; Manu Berrocal (Aarón, m.56), René Pérez (Balsa, m.81), Nacho Pastor, Tomás (Hugo Villaverde, m.56); Adri Álvarez (Kelechi, m.81), Gandoy; David Iglesias (Ankudinov, m.56), Iago Novo, Ale Sánchez; Álex Pachón.

Goles: 1-0, m.32: Mario Fuente; 2-0, m.47: Mario Fuente; 2-1, m.60: Álex Pachón; 2-2, m.75: Gandoy; 3-2, m.78: Zubiría, de penalti.

Árbitro: Vega Portilla (Comité cántabro). Enseñó tarjeta amarilla a Garcés, Mario Fuente; Aarón, Gandoy, Manu Berrocal, René Pérez y Tomás.