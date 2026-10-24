Previas | El Montañeros busca pasar de cero a doce ante el Arenteiro

Jorge Otero, extremo del Montañeros, en el duelo ante el Gran Peña CARLOTA BLANCO

Los tres equipos coruñeses del grupo 1 de Tercera RFEF disputan sus partidos de la octava jornada este domingo.

Montañeros - Arenteiro (Elviña Grande, 12.30 horas)

Del 0 de 12 a un posible 12 de 12. Así afronta el Montañeros su duelo de esta mañana ante el Arenteiro, colista del grupo 1 de Tercera RFEF y escollo de los morados en su búsqueda del cuarto triunfo consecutivo. Es decir, la racha opuesta a la que firmaron para empezar.

Y es que el Monta arrancó el curso con cuatro derrotas. Ante Boiro (3-2), Racing Villalbés (2-3), Estradense (3-1) y Viveiro (1-2) fallaron en defensa y se vieron en la última plaza de la clasificación. Pero tras ello, la reacción ha sido fantástica. Los de Jairo Arias fueron capaces de ganar en campos complicados como el del Alondras (0-1) y el del Somozas (1-2), y también se estrenaron ya en Elviña ante el Gran Peña (3-1). Ahora llega un Arenteiro que suma cuatro puntos y cierra la tabla.

Los de Espiñedo jugaban el curso pasado en Primera RFEF, pero se han visto obligados a hacer una reestructuración total de la plantilla de cara a competir en Tercera, pues no lo pudieron hacer en Segunda por motivos económicos. Y el inicio no está siendo sencillo. Pese a dar sensación de ser un equipo competitivo, su único triunfo llegó ante el Lalín (1-0), empató con la Sarriana (3-3) y cedió con Barco (0-1), Portonovo (2-1), Pontevedra B (1-0), Antela (2-3) y Arteixo (1-3).

Para este encuentro, el Montañeros cuenta con las bajas del lateral derecho Diego y del centrocampista Constenla. Por su parte, el Arenteiro no podrá contar con Adri, Rafail y Gabi, mientras que Braian está entre algodones. Además, dos jugadores que tenían pocos minutos (Yago y Pábulo) dejaron de formar parte de la plantilla esta semana.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos; Moreta, Longueira, Tomé, Luis Castro; Pablo Fernández, Pablo Martínez, Dani Fernández; Jorge Otero, Pape, Ogando.

Arenteiro: Esteban; Bastos, Ocampo, Obi, Adri Rodríguez; Toño, Williams, Sylla; Martín Lamelas, Dani Real, Edu Ferreira.

Atlético Arteixo - Barco (Ponte dos Brozos, 12.30)

Con el aire de los tres puntos de la semana pasada ante el Arenteiro, el Atlético Arteixo busca contra el Barco su primer triunfo del curso como local. No lo tendrá sencillo, pues enfrente estará el tercer clasificado, pero el premio en el horizonte es poner tierra de por medio con la zona roja.

Noé López cuenta esta vez con la única baja del centrocampista Zoe, pero pese a recuperar al lateral izquierdo Roibás, no parece probable que ingrese en el once. Por su parte, el Barco tiene al central Rabil Bin con pequeñas molestias. El resto de la plantilla está plenamente disponible.

Hasta la fecha, el Arteixo ha cosechado una derrota y dos empates como local. Eso sí, todos han sido rivales de entidad: Estradense (1-1), Alondras (2-4) y Somozas (2-2).

Por su parte, el Barco solo ha perdido un duelo en lo que va de curso y fue como local. Lejos de Calabagueiros ganó al Arenteiro (0-1) y empató con el mismo resultado ante Lalín (1-1) y Antela (1-1).

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Antonio, Quico, Casariego; Óscar Varela; Álex Ramos, Queijeiro, Fabio, Juan Barrós; Frank.

Barco: Imanol; Benavides, Jony, Dani Sánchez, Diexgo Souto; Raúl Paz, Carlos Cruz; Óscar Martín, Raúl Arias, Freiría; Santín.

Pontevedra B - Silva (Manolo Barreiro 2, 17.00)

El Silva llega a su duelo ante el Pontevedra B a tan solo un punto de la zona de playoff de ascenso. Una situación ilusionante para medirse a un rival que ha ido de más a menos en este inicio de curso.

Los coruñeses llevan siete de los nueve últimos puntos, tramo en el que el filial del Pontevedra no ha sumado (1-0 ante el Barco, 0-1 contra el Portonovo y 1-0 frente al Lalín). Eso sí, los granates empezaron con siete puntos de doce, por lo que están fuera de la zona de descenso.

El Silva recupera a Cano y Bili tras lesión, pero sigue sin poder contar con Buyo y Joao Paulo.

Alineaciones probables

Pontevedra B: David Conde; André, Xaquín, Nieto, Diego González; Canosa, Lucas; Noel, Oute, Amet; Fer Iglesias.

Silva: Minibugy; Iago Castro, Fer Gordo, Agulló, Brais Lema; Carro, Moure, David García, Parafita; Mouriño, Nico Mosquera.