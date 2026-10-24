Equipos de Primera | El Sada llega al final de su destierro

Andrés Otero, extremo del Sada, en el partido de esta temporada ante el Relámpago PATRICIA G. FRAGA

Cinco jornadas como visitante, una de local en Carnoedo y otra fuera de casa. Así fue el inicio liguero del Sada, recién ascendido a Primera Futgal que pone fin a su destierro este domingo en su partido ante el Imperátor (Andrés Pena, 17.00 horas). Una situación que debe servir como impulso moral para un equipo que sigue convencido de sus posibilidades pese a ocupar en estos momentos plaza de descenso.

Equipos de Primera | Un Imperátor versátil y reforzado Más información

Solo 17 jugadores componen una plantilla intencionadamente corta. El club confía en su cantera y ya son varios los juveniles que han participado en las primeras jornadas. Un buen ejemplo de ello es que solo hay un portero con ficha del A.

En defensa aparece una de las seis novedades que presenta el Sada con respecto a la pasada temporada. Se trata del central Pedro Garea, que acompaña a los renovados David Agrelo, Víctor Bello, Álex Paz, Hugo Prado y Elías Martínez.

El centro del campo está formado por cuatro jugadores nacidos del 2004 en adelante y un veterano de 40 años. Su nombre es Gonzalo García, que renovó un año más para aportar su experiencia y ayudar en la medular al desarrollo de jugadores que han extendido su vínculo, como Álvaro Vicos, Jorge García y Mario Ortega. Además, Manu Ferreiro llegó procedente del desaparecido equipo sénior del Ural Español.

Donde más novedades hay es en ataque, zona en la que solo continúa el delantero Dani Liñares. Andrés Otero jugaba en el Vizoño, Gonzalo Ferreiro en el propio Ural Español, Javi Suances en La Purísima y Xavi Foliadoso no estaba en categoría sénior desde el curso 2023-24. Sí se mantenía activo con los veteranos del Olímpico.

Así lo ve el entrenador

Por el momento, el Sada suma cuatro puntos tras ganar al Almeiras (0-1), empatar con el Meirás (1-1) y perder con Victoria (8-1), Olímpico (2-0), Relámpago (2-1), O Val (1-2) y Cultural Maniños (1-0). Son números que deben mejorar, pero el técnico Adrián Vilas muestra su confianza en revertir la situación y da argumentos para pensar en ello.

“Tenemos una plantilla a la que estamos seguros de que se le puede sacar jugo y que puede competir para no sufrir en la categoría, pero la realidad es que no estamos logrando acelerar el proceso que haga que el equipo se suelte los domingos y sea capaz de llevar al partido el gran ritmo con el que entrena. Estamos necesitando ese tiempo de adaptación de los chicos y tratando de que sea el menor posible, pero para nada nos preocupa como estamos. La directiva nos aseguró que tendríamos tiempo y habría paciencia, y en cuanto logremos desbloquear esta situación, el equipo irá a cada partido con muchísimas opciones de batir al rival que tenga enfrente, sea quien sea”, asegura Adrián.

El técnico expone también los motivos por los que tienen solo 17 fichas del primer equipo. “Estaba ahí la preocupación de que la plantilla pudiese quedarse corta, porque las bajas son inevitables, pero la realidad es que preferimos pocos jugadores que estén comprometidos y vengan a competir, que tener un volumen mayor y alguno esté simplemente por número. Además, tenemos un Juvenil A en el que hay muy buenos jugadores y un Senior B con chicos válidos para poder ayudarnos en caso de necesidad y muy dispuestos a ello”, enfatiza Vilas.

“Estamos encantados con el vestuario; la relación del mismo con el cuerpo técnico considero que es maravillosa, nos hacen disfrutar cada día de entrenamiento y nos transmiten que confían en que los resultados llegarán trabajando como se está haciendo”, añade el técnico.

En la tarjeta de resultados del Sada llama la atención que solo ha sido local en una ocasión, algo que se explica desde una opción reglamentaria a la que debieron acogerse. Su campo, el Andrés Pena, se encontraba en obras y, al no estar todavía listo, tuvieron que presentar la documentación necesaria en la RFGF para cambiar la sede en aquellos partidos de las cinco primeras jornadas que debían jugar en casa.

"Hubo una serie de contratiempos que hicieron que no pudiésemos contar con la instalación cuando estaba previsto" Adrián Vilas, entrenador del Sada

“Hubo una serie de contratiempos que hicieron que no pudiésemos contar con la instalación cuando estaba previsto. Esto implica que no hemos podido trabajar todavía en condiciones normales. Tuvimos que modificar una programación de contenidos a entrenar ya preparada y nos vimos en una realidad en la que a día de hoy todavía no entrenamos en casa, lo que se traduce en mucho menos tiempo por sesión del debido y, por tanto, menor carga de trabajo en las piernas, además de tener que ir, sobre la marcha, reestructurando la programación constantemente”, detalla el preparador.

“Evidentemente, esto influye en los jugadores y no solamente en lo condicional. La mayoría de la plantilla tiene un fuerte arraigo con el club y, no pasar tiempo en el campo en el que llevan haciéndolo toda la vida, hace que sus cabezas les estén jugando malas pasadas a la hora de no tener ese empuje que da estar ante tu gente cada dos semanas”, agrega Vilas.

El aspecto positivo para el Sada es que al inicio de la segunda vuelta disputará, ni más ni menos que cinco partidos consecutivos en casa. “Tiene que ser un periodo en el que la plantilla se haga muy fuerte y dé en cada partido su mejor versión hasta el momento”, apunta el entrenador.

Por último, Adrián Vilas explica cómo se produjo su llegada al Sada procedente del Once Caballeros. “Días después de ascender a Primera Futgal, me contactaron para comunicarme que tenían el fuerte deseo de que construyese un cuerpo técnico para dirigir el equipo. Nos habían visto competir en Segunda con muy buenas sensaciones y nos querían dar el proyecto para asentar al Sada en la nueva categoría. Acepté sin pensarlo mucho en la primera reunión con la directiva en cuanto me transmitieron que confiarían en nosotros pasase lo que pasase, siendo conscientes del cambio de categoría y de que había que conjugar muchas piezas nuevas con otras que tenían que debutar y hacerse a Primera Futgal”.