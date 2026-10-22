La zona media-alta de Preferente, en un pañuelo

Sofán - Betanzos, el pasado domingo en O Carral RAÚL LÓPEZ

Sofán, Betanzos y Carral se encuentran inmersos en el embudo que se ha formado en la zona media-alta del grupo 1 de Preferente. Ya se han disputado siete jornadas, pero solo hay cuatro puntos de margen entre el tercero y el duodécimo.

La primera posición es del Negreira, equipo que tiene los mismos 16 puntos que el San Tirso. Ambos tienen tres de margen sobre el tercero, un Pol que es el único invicto de la Liga y que ‘lidera’ ese amplio grupo de clubes que está en un pañuelo.

Una de las claves del Pol (13) está siendo su capacidad para hacer gol. Buena muestra es que cuenta con los que, a día de hoy, son el máximo artillero (Javi Rey) y el tercer mejor goleador (Fito Periale) del grupo.

El cuarto clasificado es el Sofán (13) de Dani Casal. Pese a su derrota de la pasada jornada ante el Betanzos, los carballeses ocupan plaza de playoff gracias a sus cuatro triunfos y un empate.

Una zona de promoción que cierra el Sigüeiro (12), equipo con bastantes jugadores jóvenes que siempre suele ir de menos a más. Y al acecho está un Betanzos (11) que ha empezado de forma irregular, pero al que la citada victoria del pasado domingo en O Carral le debe impulsar.

Con la misma puntuación (11) se encuentran el séptimo y el octavo, Miño y Galicia Mugardos. Uno lleva ya varios años en la categoría y el otro regresó por la vía rápida un curso después de su descenso.

También, el Carral, otro recién ascendido que incluso llegó a liderar la tabla tras llevarse el derbi ante el San Tirso, pero que ahora ha perdido alguna posición tras sumar un punto de nueve.

Por detrás, un Noia (10) que viene de Tercera RFEF y que ha cedido en sus dos últimos encuentros. Su potencial queda patente al ver que tiene al segundo y cuarto máximo goleador de la Liga: Pi y José Kanté.

Y cierran el grupo Arzúa y Puebla con nueve puntos, dos más que el Paiosaco y cuatro más que un Órdenes que ocupa la última plaza de permanencia. En la zona roja están Chantada (5), Dumbría (5), Burela (4) y Dubra (3).