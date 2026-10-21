Equipos de Primera | Un Imperátor versátil y reforzado

Javi Roade, capitán del Imperátor, durante el partido de esta temporada ante el Sporting Coruñés PATRICIA G. FRAGA

El Imperátor ocupa la décima posición del grupo 1 de Primera Futgal cuando ya se han disputado siete jornadas. La confección de la plantilla se alargó más allá del inicio liguero y son finalmente 26 los jugadores que componen el equipo. Un gran número que multiplica las posibilidades del técnico Toño Rodríguez, quien también fomenta que buena parte de sus futbolistas actúen en más de una posición. Tras el ascenso de 2025 y la permanencia del pasado curso, esta debe ser la campaña del paso adelante en la categoría.

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Una de las máximas del Ímper en los últimos años ha sido hacer pocos cambios en su plantilla, apostando mucho por la base. Es algo que se mantiene este curso, pero son ocho las novedades en forma de fichaje. Ninguno de ellos para la portería, donde continúan una temporada más Dani López y Anxo González.

Para la línea defensiva han llegado tres refuerzos. Uno es Brais Graña, lateral derecho o central que pasó por la cantera del Racing de Ferrol y que el curso pasado jugaba en el Juvenil del Portuarios. Otro, el central o lateral derecho Mario Gómez, uno de los tres hombres que el Ímper pescó en el desaparecido Xuventude Dorneda. Completa la terna Nicol Briceño, lateral izquierdo o extremo que conoce bien la casa y que el curso pasado no jugó. Además, siguen un año más Manu Peña, Marcos Trigo, Javi Roade, Xoel Fernández, Mario Vázquez, Antón Guerreiro y Diego Rubiños.

En el centro del campo, las novedades son Símón Ameijenda, que llega procedente del Dorneda, y Dani Rodríguez ‘Japo’, quien también puede actuar como mediapunta. Su último equipo fue el Sporting Coruñés, pero últimamente dedicó sus esfuerzos al fútbol sala. Las renovaciones en esta zona del campo fueron Brais González, Óscar Lodeiro, Aitor Mato, Miguel Bravo y Jorge Villar.

Donde más novedades hay es en ataque: el veterano extremo o delantero Álex Fente ‘Lepi’, procedente del Xuventude de Dorneda, el ariete Óscar Lucero (Sporting Coruñés B) y un Hugo Pereira que llega desde el Juvenil del Bergantiños y que acostumbra a jugar en punta, pero también se adapta bien a la posición de extremo. Siguen un curso más Azael López, Diego Reimúndez, Álvaro Otero ‘Varito’ y Álex Merino.

Así lo ve Toño Rodríguez

Hasta el momento, el Imperátor ha ganado a Marte (3-1), Sporting Coruñés (0-1) y Almeiras (2-5), empató con el Cedeira (2-2) y perdió con Perlío (1-0), Torre (1-2) y Victoria (1-4). Resultados que el técnico Toño Rodríguez entiende que en ocasiones pudieron ser distintos, pero que sirven para sumar diez puntos que sí se ajustan a lo que ha dado el equipo.

“En algún partido quizá merecimos un poco más y en otros un poco menos. Contra el Cedeira pudimos perder perfectamente y contra el Sporting Coruñés pudo ser un empate. Por contra, el día del Torre creo que pudimos sacar algo, aunque ellos en la segunda parte hicieron méritos, y contra el Perlío ellos no hicieron tanto como para ganar el partido. Todo depende del color de la camiseta que te pongas, pero yo creo que los puntos que tenemos son lo justo”, repasa el entrenador coruñés.

"Aún estamos naciendo en esta categoría y nos falta mucho por crecer"

Toño tiene claro en qué partido se vio el Ímper que él quiere: “A nivel de destellos puntuales, el mejor partido fue el del Sporting Coruñés. Por situaciones de ciertas jugadas, sinergias entre jugadores, velocidad de juego y ejecución. Creo que ahí tuvimos puntos muy altos de brillantez. Sin embargo, por regularidad y tiempo que sostuvimos la manera de jugar con la que nos sentimos reconocibles, diría el partido del Almeiras. Hasta el 4-0, yo creo que fue un partido en el que dominamos de cabo a rabo. Ellos tuvieron alguna situación aislada, pero es el partido en el que más nos parecimos a lo que queremos ser. Y más teniendo en cuenta que era un campo pequeño, algo que no juega a favor de lo que proponemos, por lo que para mí tuvo doble mérito ese día”.

El técnico entiende que una de las dificultades del equipo es, a la vez, su mayor virtud. “Para mí, la gran fortaleza que tenemos es la juventud y el margen de mejora, que es muy alto en muchos aspectos del juego y también en la personalidad y gestión de emociones. Aún estamos naciendo en esta categoría y nos falta mucho por crecer, se nota mucho”, sintetiza.

Y para dar ese paso adelante, su receta es clara. “Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y aprender de los errores que vamos a seguir cometiendo. Siempre les digo que no podemos cometer más de dos veces el mismo fallo, porque eso significaría que no aprendemos de ellos. Todos nos vamos a equivocar y la parte importante es que lo asumamos como algo que forma parte del aprendizaje. Que nos sirva para ser mejores cada día”, cierra.

El Imperátor continúa su camino este domingo en el Andrés Pena (17.00 horas), campo de un Sada que ocupa la antepenúltima posición.