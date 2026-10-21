El Victoria, segundo de 108 equipos

Victoria - Cultural Maniños de la quinta jornada en Elviña QUINTANA

Un descenso deja siempre tocado al club que lo sufre, pero el fútbol da pronto la revancha. Y el Victoria está dispuesto a tomársela, como muestra su liderato en el grupo 1 de Primera Futgal y, sobre todo, los 25 goles que ha marcado en las siete jornadas iniciales. Una media de 3,57 por partido que es la segunda mejor de entre los 108 clubes que componen la categoría, solo superada por un equipo del grupo 5, el San Martín de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa).

En su debut, las ‘cebras’ empataron contra el Olímpico en Vilaboa. Apenas había transcurrido un minuto y el Victoria ya vencía con gol de Manu Santiso, pero a los 34 de juego igualó un ex como Álex Pérez y el marcador ya no se movió más. En estos momentos, ambos equipos cuentan con 17 puntos y comparten la primera posición.

La primera gran exhibición ofensiva llegó en la segunda fecha, con un 8-1 contra el Sada. El encuentro quedó resuelto al descanso con sendos dobletes de Aarón Iglesias y Óscar de Castro, así como un tanto de Mario Seoane y otro de Daniel Lado. El equipo visitante recortó distancias al inicio del segundo acto por medio de Jorge García, pero otros dos goles de Manu Santiso cerraron el marcador.

La goleada llevó al Victoria a puesto de playoff de ascenso y en la siguiente jornada pasó al liderato tras vencer en el campo del Meirás (0-3). Óscar de Castro y Aarón Iglesias, desde el punto de penalti, pusieron tierra de por medio en la primera mitad y el propio Óscar sentenció en el minuto 54 de juego.

Las ‘cebras’ cayeron hasta la cuarta posición en la siguiente fecha al empatar contra el Relámpago. El encuentro se puso cuesta arriba pronto tras el tanto de Álex Martínez, pero un gol de Mario Seoane antes del descanso y otro de Daniel Lado —de penalti— a la vuelta de vestuarios pusieron al Victoria en ventaja. Minutos después, Lichu hizo el gol del empate y los de Elviña rescataron un punto.

En la quinta jornada, el equipo de Miguel Taibo visitó Sinde con el objetivo de volver a puesto de playoff de ascenso, algo que terminó logrando. O Val aguantó la primera parte, pero cedió en la segunda por 0-2 tras sufrir el acierto de Daniel Lado y Aarón Iglesias.

El siguiente duelo era ante el colista Cultural Maniños y el Victoria no dio opción a la sorpresa. Aarón Iglesias y Álex Dapia marcaron antes de que Gianni Rufai recortara distancias y Óscar de Castro y Daniel Lado pusieran el 4-1 con el que se llegó al descanso. Después, el propio Aarón completó la goleada.

El triunfo del Cedeira impidió que el equipo blanquinegro alcanzara la primera posición, algo que sí consiguió el pasado domingo al ganar al Imperátor (1-4) y aprovechar el pinchazo de los del Carmen Maseda en su visita a Pontedeume. En el derbi coruñés empezó ganando el Ímper con gol de penalti de Marcos Trigo, pero Miguel Mandayo igualó antes del descanso. El Victoria tomó el control en la segunda parte con un tanto de Mario Seoane y a continuación sentenció con goles de Manu Seoane y nuevamente Mario.

De esta forma, la tabla de goleadores del Victoria queda de la siguiente forma: Aarón Iglesias (6), Óscar de Castro (5), Mario Seoane (4), Dani Lado (4), José Santiso (3), Álex Dapia (1), Miguel Mandayo (1) y Manu Seoane (1). Además, el equipo herculino está sólido en defensa, pues solo lleva seis tantos en contra.

Otros grupos

La Primera Futgal consta de seis grupos de 18 equipos y solo hay un conjunto que ha hecho más goles que el Victoria. Es el San Martín, equipo arousano del grupo 5 que lleva 27 tantos a favor. Es además el líder de la Liga por delante de un Atlético Combarro que ha hecho 22 dianas.

Otro equipo muy goleador es el Córgomo Villamartín de Valdeorras, líder en el grupo 4, que ha hecho ya 23 tantos. También supera la veintena de goles la Residencia lucense, tercer clasificado del grupo 3 curiosamente por detrás de Racing Villalbés B y Outeiro de Rei, pese a haber marcado más goles.

En la categoría también hay dos ligas en las que ningún equipo ha alcanzado aún las 20 dianas. Uno es el grupo 2, donde lidera el Praíña y el máximo artillero es el Queixas (19). Otro, el grupo 6, donde el líder es a la vez el equipo más anotador. Se trata del Colegio Hogar vigués, equipo que ha marcado 17 tantos.

De vuelta al grupo 1, Cedeira (20) y Marte (18) siguen la estela goleadora de un Victoria que este domingo (Elviña Grande, 16.00 horas) recibe al Numancia de Ares.