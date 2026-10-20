Un año de diez goles para Agulló

Pablo Agulló (A Coruña, 1990) alcanzó en el duelo ante el Estradense la decena de goles en este 2026. Una cifra redonda y muy meritoria para un central que sopesó la retirada en verano, pero que le ha dado continuidad en el Silva a una segunda juventud que empezó el curso pasado en el Arteixo.

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“Siempre me gustó meter goles, sobre todo cuando era mediocentro. De central es más complicado, pero siempre tengo esa meta de ayudar al equipo. Diez es una cifra importante y no hubiese pensado llegar a ella”, valora el zaguero.

Él mismo se encarga de ponerle nombre a su gol del pasado domingo. ¿Chilena? “Por llamarlo de alguna manera. Si con mi estatura y corpulencia hago una chilena completa, igual hay que llamar al 061. Hice lo que pude; fue un recurso al tener a dos defensas encima. Una media chilena”, bromea.

“Fue una media chilena; si hago una completa tienen que llamar al 061 para levantarme”

Es la segunda vez en este 2026 que marca el gol de la victoria ante el Estradense. Lo hizo en marzo con el Arteixo y lo ha replicado ahora con el Silva. “Bajó el presidente a decirme que me iba a retirar y al final se la lié otra vez”, cuenta entre risas.

Entre sus diez goles, selecciona los tres que más disfrutó: “El del playoff contra el Compos, que fue muy ilusionante porque nos dio vida durante ese tramo final de partido. Vimos la gloria cerca. Este último también es bastante especial, porque entré en la segunda parte, ayudó al equipo y fue bastante diferente. Y me quedo también por el penalti en el derbi contra el Montañeros, que me saqué la espina de un tiro al palo antes y sirvió para ganar con una gran remontada”.

El Silva es séptimo en estos momentos, puesto que no despista a un Agulló que, eso sí, deja siempre espacio para soñar. “El objetivo es el mismo que el año pasado en Arteixo, salvarse. Y si llegamos pronto a esos puntos, creo que hay cierto potencial para aspirar a algo más. Es lo del año pasado: creérselo, ganar partidos y tener un buen grupo, que lo hay. Pero lo primero es la permanencia”, enfatiza.

Uno de los riesgos que corrió al fichar por el Silva es volver a jugar en un césped artificial antiguo, motivo por el que salió del Bergan hace unos años: “Ya lo he notado en varias ocasiones. Le comenté al fisio que este terreno de juego no es el más adecuado para mis articulaciones. Entre semana intento dosificar porque sé lo que hay al estar operado de las dos rodillas y el tobillo”.

“Desde que me operé la rodilla por primera vez, el preventivo es básico para mí”

“Las molestias son inevitables a los 36 años. No puedo pretender jugar todos los partidos; hay que ir dosificando. Quiero jugar lo máximo posible, pero con precaución”, añade.

Incluso habla de algo que le ayuda y no siempre hizo. “Desde que me operé de la rodilla por primera vez, el preventivo es básico para mí. De hecho, ahora es cuando dices: ¿por qué no lo hice antes? Pero antes de cada entrenamiento hago preventivo, calentamiento, etc.”, apunta.

Además, explica que no busca un número concreto de goles para este curso. “Cuantos más pueda marcar, mejor, pero no me obsesiono. Sé que es un campo propicio para el balón parado, pero soy defensa y mi objetivo es ayudar, sin pensar en cifras”.

A continuación, el desglose de los diez goles marcados por Agulló en este año 2026.

Temporada 2025-26

Silva - Arteixo (1-1). Jornada 17 (18 de enero). Goles: 1-0, m.4: Parafita; 1-1, m.84: Agulló. Así fue: Con el Arteixo en media tabla, el central afrontaba el último partido de la primera vuelta. En lo personal, estaba teniendo más continuidad que el curso anterior, pero llevaba sin marcar desde el 23 de marzo de 2024. Una racha que tocó a su fin con un brillante lanzamiento de falta directa que sirvió para sumar. Antes había avisado con un tiro libre a la madera.

Arteixo - Lugo B (3-2). Jornada 19 (31 de enero). Goles: 1-0, m.13: Agulló, de penalti; 1-1, m.26: Hugo Díaz; 2-1, m.61: Agulló; 3-1, m.70: Adri Otero. Así fue: Tras romper la racha ante el Silva, los goles empezaron a caer poco a poco. El Arteixo completó una segunda vuelta excepcional y el primer paso llegó ante el Lugo B, equipo al que Agulló marcó desde los once metros y con un cabezazo tras un saque de falta de Queijeiro.

Arteixo - Montañeros (3-2). Jornada 26 (19 de marzo). Goles: 0-1, m.7: Cano; 0-2, m.27: Dani Fernández; 1-2, m.71: Adri Otero; 2-2, m.85: Jota; 3-2, m.90+4: Agulló, de penalti. Así fue: Seguramente, el punto de inflexión para que el Arteixo se creyera sus opciones de jugar el playoff. Un derbi con remontada en el que el central puso el 3-2 en el alargue desde el punto fatídico.

Arteixo - Estradense (2-1). Jornada 28 (28 de marzo). Goles: 0-1, m.12: Edu Taboada; 1-1, m.50: Adri Otero; 2-1, m.89: Agulló. Así fue: La candidatura al playoff quedó plenamente definida con este partido. El equipo apretó los dientes cuando más le tocó sufrir y Agulló marcó de cabeza a la salida de un córner cuando los 90 minutos estaban a punto de cumplirse.

Arteixo - Cambados (1-0). Jornada 32 (25 de abril). Gol: 1-0, m.68: Agulló, de penalti. Así fue: El triunfo definitivo de cara a jugar el playoff llegó con un partido que el central resolvió desde los once metros.

Compostela - Arteixo (2-1). Vuelta de la final gallega del playoff (7 de junio). Gol: 1-0, m.17: Armental; 1-1, m.63: Agulló; 2-1, m.74: Charly. Así fue: El Arteixo acabó tercero y, tras superar al Estradense, se vio las caras en la final gallega. Terminó cediendo pese al global de 3-3 por la mejor clasificación liguera del Compos, pero durante unos minutos de la segunda parte estuvo dentro gracias al gol de Agulló. También en acción de córner

Temporada 2026-27

Silva - Céltiga (1-1). Jornada 1 (5 de septiembre). Goles: 1-0, m.20: Agulló; 1-1, m.32: Sobrido. Así fue: El zaguero estuvo sin equipo durante buena parte del verano, pero terminó firmando por el Silva. Y en el primer partido oficial hizo lo mismo que en el último amistoso: marcar de cabeza en un córner botado por David García.

Barco - Silva (1-2). Jornada 2 (12 de septiembre). Goles: 0-1, m.18: Bin; 0-2, m.38: Agulló; 1-2, m.47: Santín. Así fue: Siete días después, Agulló volvió a ver puerta en una acción exactamente igual, con un remate de cabeza en un córner lanzado por David. Esta vez no les empataron y el Silva sumó los tres puntos.

Silva - Estradense (2-1). Jornada 7 (18 de octubre). Goles: 0-1, m.20: Edu Taboada; 1-1, m.65: Nico Mosquera; 2-1, m.74: Agulló. Así fue: El central no tuvo participación en la primera parte, pero en sus 45 minutos sobre el campo vio cómo el equipo remontaba ante el Estradense. Logró el 2-1 y lo hizo de una forma —media chilena— diferente a todas las anteriores. La mejor forma de redondear la racha. Diez goles en un 2026 mágico. Y quedan partidos por delante.