Los entrenadores | Jairo Arias: "Nos demostramos que incluso sin balón podemos ser sólidos y competitivos"

Jairo Arias, técnico del Montañeros, en el partido ante el Somozas JORGE MEIS

Los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF hacen balance tras el pleno de la séptima jornada. El Silva derrotó al Estradense (2-1), el Montañeros pudo con el Somozas (1-2) y el Arteixo hizo lo propio contra el Arenteiro (1-3).

Diego Armando García (Silva)

"Hay dos partidos de los que sacar conclusiones. Antes del gol fuimos poco competitivos en duelos, lentos en la toma de decisiones, descartados técnicamente... Al no encontrar manera de progresar sufrimos después de cada pérdida y pudimos encajar algún gol más. Luego vi a un equipo de mucho nivel. Mantuvimos el planteamiento y sin cambiar nada logramos hacernos con el control. La pronta recuperación nos daba seguridad al atacar".

"Y eso fue lo que nos hizo ganar en la segunda parte. Dominamos a un gran rival durante 60 minutos, felicito a mis jugadores. Los cambios del descanso y durante el partido nos ayudaron mucho también. Destaco sobre todo que con el 1-1 nos veíamos capaces de más y con ganas de llevárnoslo. Esa mentalidad nos va a dar muchos puntos".

Jairo Arias (Montañeros)

"La primera parte fue muy igualada y ninguno de los dos equipos consiguió imponerse al otro. Es cierto que las ocasiones más claras fueron nuestras, principalmente a través de acciones a balón parado. Con balón nos faltó algo de paciencia. Ante situaciones en las que el rival nos presionaba con -1 y podíamos llegar a hombre libre, optamos por un juego más directo de lo habitual cuando teníamos posibilidades de elaborar y encontrar ventajas. Probablemente, el miedo a cometer errores nos llevó a precipitarnos en algunas decisiones".

"La segunda parte la dividiría en dos tramos. Hasta el minuto 65, el partido siguió una dinámica muy similar a la primera mitad, con mucha igualdad y sin un dominador claro. Ellos tuvieron una ocasión muy clara de Charly en la que Marcos realizó una gran intervención, y nosotros también dispusimos de una situación muy favorable con Pape y el posterior rechace que Pablo Martínez no consiguió convertir desde el área pequeña".

"A partir del minuto 65, el Somozas sí fue capaz de someternos territorialmente y a través de la posesión, aunque sin generar un volumen de ocasiones proporcional al dominio que estaba teniendo. Y ahí quiero poner especialmente en valor el extraordinario trabajo colectivo del equipo. Estuvimos prácticamente 20-25 minutos sin balón, algo a lo que no estamos acostumbrados, y los jugadores demostraron una capacidad de adaptación, sacrificio y compromiso espectacular. Las ayudas defensivas, la defensa del área, los repliegues y la solidaridad entre compañeros fueron de un nivel altísimo".

"No siempre vamos a poder imponer el contexto de partido que queremos, y también tenemos que ser capaces de competir y ser fiables en escenarios que no nos favorecen. En esos últimos 25 minutos el equipo interpretó muy bien lo que necesitaba el partido, entendió que tocaba defender, sufrir juntos y priorizar lo colectivo por encima de lo individual. Me quedo especialmente con eso: con la capacidad del grupo para adaptarse a un escenario diferente al que buscamos habitualmente y con la demostración de que, incluso cuando no tenemos el balón, podemos seguir siendo un equipo sólido, comprometido y competitivo".

Noé López (Atlético Arteixo)

"Dos partes muy diferenciadas. En la primera no estuvimos cómodos con balón, en parte por el estado muy irregular del campo. Al no tenerlo sufríamos con sus transiciones y balones directos. En la segunda cambiamos estructura, subimos la intensidad defensiva y progresamos más rápido con Frank. De esta forma fuimos muy superiores y tuvimos muchas situaciones claras de gol, dominando los tiempos defensa-ataque. Solo nos crearon peligron en los minutos de añadido con balones directos".