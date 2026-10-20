DXT Campeón gana la jornada en el Fantasy de Tercera RFEF

Silva - Estradense, uno de los partidos de la séptima jornada JAVIER ALBORÉS

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal (d) de la séptima jornada

En esta séptima fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-4-3 con Minibugy (Silva); Iván Vázquez (Lalín y ex del Arteixo), Antonio (Arteixo), Covelo (Gran Peña y ex del Silva); Baldomar (Silva), Pablo Martínez (Montañeros), Dani Fernández (Montañeros), Álex Ramos (Arteixo); Mouriño (Silva), Frank (Arteixo) y Pape (Montañeros). En total, el equipo hizo 84 puntos, cifra que supone nuestra mejor marca de la temporada, nos sitúa como ganadores de la jornada y nos permite subir hasta el 169º de la general. Subimos 340 puestos.

Las tres victorias de los equipos coruñeses se notan en el once ideal, formado por Sampayo (Lalín), Nico (Céltiga), Carlos Gómez (Céltiga), Agulló (Silva); Tomé (Montañeros), Mario Prol (Boiro), Juanma (Boiro), Jairo (Arteixo); Eloy (Lalín), Frank (Arteixo) y Mosquera (Silva).

La gran clave fue acertar con el capitán, Frank, delantero del Arteixo que se convirtió en el MVP de la jornada al marcar dos goles y dar una asistencia.