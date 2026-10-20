Dani Fernández: “Fuimos todos a abrazarnos y lo recuerdo como un momento brutal”

“Mi trayectoria en modestos es bastante curiosa”, explica Dani Fernández (A Coruña, 2000), delantero del Marino de Mera y una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada en la Segunda Futgal. Tras idas y venidas del fútbol por el Covid, los estudios y el trabajo, este verano no tenía en mente buscar equipo, pero una llamada del técnico Jordi Lara le convenció para iniciar un nuevo proyecto. Y no le ha podido ir mejor hasta ahora: diez (once) goles y una actuación inolvidable contra el Liceo de Monelos.

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Diez tantos en siete jornadas. ¿Qué me dice de este dato?

Pues evidentemente estoy contento, no voy a mentir. Sobre todo porque han servido para sumar puntos. Nunca le he dado demasiada importancia a cuántos goles puedo marcar, sino a lo que puedo aportar al equipo. Pero está claro que me encanta marcar goles, desde niño. De hecho, he de decir que llevo once. No me apuntaron el segundo el pasado domingo (risas).

¿Con cuál de los partidos se queda?

El más emocionante fue, sin duda, el del Liceo de Monelos. Empezamos bastante mal y ellos son un buen equipo, van líderes, y nos fuimos al descanso perdiendo 3-0. No bajamos los brazos y fuimos capaces de darle la vuelta en la segunda parte. Fue una remontada increíble; no recuerdo haber hecho algo así antes en ningún equipo.

¿Y con qué gol?

Precisamente, con el 3-4 de ese partido. Fue un gol bonito de vaselina, era mi hat-trick y encima en el descuento. Fuimos todos a abrazarnos con el banquillo y lo recuerdo como un momento brutal.

¿De qué forma acostumbra a marcar?

Mis compañeros se meten conmigo porque suelo marcar goles difíciles y fallar algunos bastante más fáciles. Pero bromas aparte, creo que mis goles suelen venir de interpretar bien los espacios y la situación de mis compañeros y sacar ventaja de ello.

¿Cuál diría que es su gran virtud como delantero?

Diría que justamente esa: interpretar bien el juego. Siempre he tenido facilidad para leer lo que está pasando en el partido, analizar las debilidades de los rivales y aprovecharlas a mi favor. No me considero un delantero de área solamente; me gusta participar en el juego. No soy un virtuoso en nada, así que intento ser inteligente.

“Esta es la primera temporada que espero poder jugar completa desde juveniles”

¿Por qué su hoja de estadísticas tiene dos largos periodos sin fútbol?

Ha habido muchas cosas: el Covid, que nos paró a todos, un año de estudios fuera de España y después, en 2023, cuando estaba en el Brexo Lema, me fui a mitad de temporada a vivir a Valencia por trabajo y no volví hasta el pasado diciembre. La verdad es que mi trayectoria en modestos es bastante curiosa. De hecho, esta es la primera temporada que espero poder jugar completa desde juveniles.

¿Cuál es la temporada que recuerda con más cariño?

La primera de modestos, en el Olímpico B. Aunque no la pudimos acabar precisamente por el covid, hasta el parón pude jugar todo y marcar muchos goles. Además, íbamos en puestos de ascenso, así que al dar la liga por terminada, ascendimos. Disfruté mucho ese año, había muy buen vestuario y el Olímpico es un gran club.

¿Y qué me puede decir de cada uno de los equipos en los que ha estado?

De todos me quedo con cosas positivas; he tenido suerte en ese aspecto. Yo empecé a jugar en un equipo que hace años se deshizo, el Sofía Casanova, con mis amigos de toda la vida y chicos del barrio. Luego pasé por Calasanz, Once Caballeros, Olímpico y Brexo Lema, y de todos te podría decir que guardo muchos más momentos buenos que malos.

“Mi compañero Pichi es como un profesional”

¿Cómo le surgió la oportunidad del Marino y por qué cree que le está yendo tan bien?

Por nuestro entrenador, Jordi. Lo conocía de antes porque entrenó a mis hermanos hace muchos años y también habíamos coincidido en el Olímpico, cuando él entrenaba al Modesto A. Yo había decidido dejar de jugar, pero la verdad es que me llamó, me explicó un poco la idea que tenía y el equipo que había, y me convenció rápido. Creo que si me está yendo bien es justamente por la confianza que siento en el campo, tanto del entrenador como de todos mis compañeros.

¿Qué objetivo se marcan?

Creo que no tenemos que marcarnos ninguno, más allá de mejorar en cada entrenamiento y mantener las ganas de competir y progresar que veo desde la pretemporada. Somos un equipo con jugadores muy jóvenes y con un cuerpo técnico nuevo; no hay ninguna presión. Así que yo creo que hay que trabajar y ya se verá más adelante dónde estamos y por qué podemos pelear.

¿Qué jugador del grupo coruñés de Segunda Futgal no puede faltar en esta sección?

Yo aquí voy a barrer para mi equipo y te diría que nuestro central Adrián Rodríguez ‘Pichi’. Es un chaval muy maduro para la edad que tiene; yo siempre digo que es como un profesional. Creo que tiene muchas virtudes para su posición y un margen de crecimiento espectacular. Es muy buen jugador y va a ser todavía mejor.