El resto de la jornada | Domingo redondo para el Victoria

Imperátor - Victoria, partido del grupo 1 de Primera Futgal QUINTANA

Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa que compiten en Tercera RFEF femenina, División de Honor Juvenil, Preferente Futgal y Primera Futgal.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 6

Victoria B - Concello de Boiro (7-1). Festín del equipo coruñés, que escala hasta la sexta posición. Marcaron Sara (3), Ana Pereira (2), Sila y Nuria Seijo.

Atlético San Pedro - Friol (1-3). Gran partido del equipo oleirense, que incluso llegó a empatar en el minuto 77 por medio de María Mouriz, pero terminó cediendo ante un Friol que cuenta sus partidos por victorias.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 7

Órdenes - Arzúa (0-2). Paso atrás del equipo de Vista Alegre, que se queda al borde de la zona roja tras caer ante el Arzúa.

San Tirso - Miño (2-0). El rocoso conjunto abegondés sube hasta el segundo puesto —con los mismos puntos que el líder Negreira— tras derrotar al Miño con un tanto de Couce y otro de Martín Seijo.

Carral - Pol (2-2). Vuelven a sumar los de O Castro, que se adelantaron ante el invicto Pol con una diana de Jony Fila, mismo jugador que rescató un punto en el minuto 83 de juego.

Paiosaco - Noia (2-1). Primera gran alegría del curso para los verdes. El tanto de Pi en el minuto 79 les ponía el duelo muy cuesta arriba, pero Pablo Rodríguez hizo el empate y Nano Varela completó la remontada en el añadido para alejar al equipo de la zona de descenso.

Sofán - Betanzos (1-3). Dos goles de Pablo Gilsanz y el inicial de André reenganchan al Betanzos (sexto) a la zona alta de la clasificación. Los carballeses son ahora terceros.

Sofan - Betanzos, partido del grupo 1 de Preferente Futgal RAÚL LÓPEZ

Primera Futgal (G1) - Jornada 7

Numancia de Ares - Almeiras (0-2). El equipo de Culleredo, recién ascendido a Primera, sube hasta el quinto puesto tras vencer en el Juanito Gómez con goles de Dani Varela y Pablo Álvarez.

Marte - Perlío (5-1). Los de Monte Alto dejaron atrás su derrota de la semana pasada con un triunfo de lo más convincente. Hat-trick de Pablo Mato y goles de Xian y Hugo para quedarse a dos puntos del duo cabecero.

Orillamar - Torre (2-2). La difícil semana no despistó en exceso a un Torre que salió fuerte y se adelantó con goles de Salah e Imad. El Orilla reaccionó después y empató con tantos de Gonzalo y Román. Los locales pasan a ser colistas pese a sumar su segundo punto de la temporada y el equipo visitante sigue invicto y sube a la sexta plaza en el estreno como técnico de Alejandro Álvarez.

Imperátor - Victoria (1-4). Las ‘cebras’ pasan a liderar al grupo tras ganar con un gol de Miguel Mandayo y tres de Mario Seoane. El Ímper empezó ganando (Marcos Trigo), pero al caer se queda noveno en la clasificación.

Olímpico - Relámpago (5-0). También llega hasta los 17 puntos el equipo de Vilaboa, que goleó a los de Elviña. Marcaron Pedro Trashorras (2), Álex Pérez, Guille Galán y Sito Vilas.

San Sadurniño - Sporting Coruñés (4-1). Paso atrás de un Sporting que cae al octavo puesto. Gol de Hugo López.

Cultural Maniños - Sada (1-0). Dolorosa derrota del Sada, que es el primero en ceder puntos ante el Maniños y sigue en la zona roja.

Orillamar - Torre, partido del grupo 1 de Primera Futgal QUINTANA

Primera Futgal (G2) - Jornada 7

Queixas - Sporting Meicende (1-2). Pablo Marán y Djibril aseguraron el triunfo del Meicende ante el equipo que lideraba la tabla. Gracias a ello, vuelven a posición de playoff de ascenso.

Calo - Club do Mar (5-2). El equipo de Caión se queda cerca de la zona peligrosa tras caer goleado en Rebordelo. Sus tantos fueron obra de Baldomir y Diego.

Praiña - Vizoño (1-0). Los de Abegondo perdieron con el nuevo líder y bajan hasta la sexta posición.

Boimorto - Sporting Cambre (2-0). Derrota en O Carballal que deja al Cambre en undécima plaza.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 6

Gimnástica Torrelavega - Victoria (2-5). Importantísimo triunfo a domicilio de un Victoria que sale de la zona roja a costa de su rival. Goles de Isma (2), Guille Benito, Julián y Mateo Ramos.