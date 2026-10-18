Crónica | El Silva demuestra su nivel con una remontada ante el Estradense (2-1)

Acción del Silva - Estradense disputado esta mañana en A Grela JAVIER ALBORÉS

Siempre tiene su momento dentro del partido el Silva, que ya sabe lo que es ganar este curso en A Grela y mira hacia la zona alta tras remontar ante el potente Estradense (2-1). La segunda parte fue muy buena y el acierto de Nico Mosquera y Pablo Agulló permite al equipo coruñés sumar ya once puntos en la séptima jornada. Datos de equipo de zona alta.

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El Silva repitió el esquema con cuatro defensas que le dio buen resultado la semana pasada en Lalín. Solo hubo un cambio, el de Rojo por Carro para la posición de mediapunta, zona por la que a veces también caía un José Moure algo más adelantado que David García.

Los locales empezaron con mal pie y no despertaron hasta que en el minuto 20 encajaron el 0-1. Tuvo mucho que ver el buen hacer de un Estradense seguro de lo que tenía que hacer y peligroso cada vez que encontraba por dentro al punta Edu Taboada. Él iba a ser el autor del gol, pero antes amenazó Raúl con una volea desde la frontal que palmeó a córner Minibugy.

La acción en la que se adelantó el Estradense nació por banda derecha, donde el lateral Ángel sacó un centro raso y preciso para que en el primer palo la empujara Edu, que se adelantó a la zaga. Le tocaba reaccionar a un Silva del que aún no había noticias en ataque.

El gol funcionó como un interruptor para el Silva, que tuvo una buena reacción y probó en los minutos posteriores con una volea desviada de Nico Mosquera y un remate de Rojo a las manos de Pablo Brea. Tras ello, el Estradense volvió a crecer a partir de un robo con el equipo local expuesto y un pase al hueco ante el que Minibugy se mostró muy atento.

En otra acción muy similar, tras un buen giro y pase de Porrúa, el que metió el pie de forma providencial fue Fer Gordo. Los herculinos volvían a estar pasándolo mal. El Estradense encontraba ventajas por banda a través de buenos regates y solo le faltó algo más de precisión en el pase atrás. También a Edu Taboada en un remate complicado en el área.

Al menos, el Silva llegó al descanso disfrutando de la última situación de peligro, un control de Mouriño en el área a pase de Moure que terminó con el delantero yéndose al suelo, pero sin protestar la acción.

Para el inicio de la segunda parte, Diego Armando García introdujo dos cambios que se sumaron al obligado del minuto 39, cuando Baldo dejó el campo por lesión y entró Carro. Ambos fueron en defensa (Agulló y Parafita por Seydi y Brais Lema), pero tenían intención de dar más mordiente por banda izquierda y a balón parado. En ataque, Rojo pasó a jugar pegado a la banda derecha hasta que en el ecuador fue sustituido por Naím.

Ocasiones claras

Tardaron poco en llegar las primeras opciones a pelota parada. No remató Agulló, pero sí tuvieron su opción de cabeza Rojo y Parafita a centro de David García. Poco después, el lateral izquierdo llegó a posiciones de ataque para rematar un centro desde la otra banda y estrelló el balón contra el palo. Era el momento del Silva, pero se le resistía el gol. También a Mouriño, que controló en el área y probó un disparo que obligó a Brea a mandar el balón a córner. Y ahí también cabeceó alto el ex del Órdenes.

El gol del empate llegó, al fin, en una gran pared entre Parafita y Nico Mosquera que terminó con este último adentrándose en el área y definiendo con un tiro raso. Pero esa acción fue posible por el acierto previo de Minibugy, que se estiró para sacar el chut con rosca de Porrúa y en la segunda jugada le negó a bocajarro el gol a Migui.

La segunda mitad fue de dominio local, pero el Estradense tuvo la suya en una gran conducción acción por banda de Porrúa, que abrió para el recién incorporado Pedrosa, al que solo le faltó algo de precisión en su remate cruzado.

Al Silva le quedaba un as en la manga, el de un Agulló que da igual el momento en el que ingrese al campo. Siempre puede resolver un partido en este 2026 mágico para él. Y lo hizo en una acción made in A Grela. Saque de banda largo de Moure, peinada de Mouriño y remate a la media vuelta y cayendo del central coruñés. Pablo Brea se estiró, pero solo pudo ver pasar el balón hacia el fondo de la red.

Tocaba resistir y el Estradense lo intentó hasta el final por banda. Nico Rosas, último cambio, aportó solidez a una defensa que con Agulló y Fer Gordo no permitió más que un tiro de Edu Taboada que blocó Minibugy. Incluso el Silva se sacudió el dominio por momentos, respiró en los buenos detalles de Naím y escuchó el pitido final con un par de intentos de Carro y Mouriño. Tres puntos para creer que el equipo puede acabar en una posición destacada.

Silva 2-1 Estradense

Silva: Minibugy; Iago Castro, Fer Gordo, Seydi (Agulló, m.46), Brais Lema (Parafita, m.46); Moure, David García; Baldo (Carro, m.39), Moure, Rojo (Naím. m.66), Nico Mosquera (Rosas, m.84); Mouriño.

Estradense: Pablo Brea; Ángel (Sergio Prieto, m.84), Mario Prado, Carabán, Dani Varela (Rachu, m.82); Raúl, Miguel (Carreira, m.82); Mella (Álex Seijo, m.82), Porrúa, Migui (Pedrosa, m.69); Edu Taboada.

Goles: 0-1, m.20: Edu Taboada; 1-1, m.65: Nico Mosquera; 2-1, m.74: Agulló.

Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Amonestó a Brais Lema (m.43) y David García (m.45+2)5, del Silva; y a Mella (m.42), del Estradense.

Incidencias: Partido de la séptima jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. A Grela. Unos 300 espectadores.