Una gran segunda mitad da el triunfo al Arteixo en Espiñedo (1-3)

Imagen del Arenteiro - Atlético Arteixo disputado en la tarde del sábado MARTIÑO PINAL (LA REGIÓN)

Solo es la jornada 7, pero el Atlético Arteixo afrontaba en Espiñedo ante el Arenteiro uno de esos duelos importantes de cara a terminar logrando el objetivo de la permanencia. Una empresa que salió bien gracias a una gran segunda mitad en la que los rojiblancos pasaron del 1-0 al 1-3 definitivo.

Noé López terminó satisfecho con el nivel de su equipo la semana pasada ante el Somozas y, quizá por ello, repitió once inicial. Pero esta vez el equipo no mostró el mismo empuje en los compases iniciales y en el ecuador de la primera mitad encajó el 1-0, obra de Martín Lamelas tras un centro lateral.

La situación pudo ser aún peor, pues el Arenteiro dispuso de un penalti en el minuto 35 de juego, pero ahí apareció el portero Sergio Varela para mantener a los suyos a un gol.

No estaba cómodo el Arteixo en el césped de Espiñedo y, además, cuatro de sus jugadores se cargaron con amarilla antes del descanso, por lo que las modificaciones de Noé eran obligadas.

El técnico intervino en el tiempo de receso, sustituyó a dos de los que tenían amarilla —Quico y Fabio— y dio entrada a Hugo García y Jairo Riveiro. Este último iba a tener una aportación muy importante por la banda derecha.

El cambio no se quedó solo en los nombres y también tuvo su parte táctica, ya que el Arteixo pasó a jugar con un mediapunta al que escoltaban dos hombres por detrás.

Asistencia y doblete

Desde el primer minuto de la segunda parte se vio un Arteixo mucho más metido y claramente dominador hasta el final del partido. Todo ello, con un Frank que va camino de ser la gran revelación del curso en el grupo 1 de Tercera RFEF. Y es que el delantero cedido por el Bergantiños fue clave con una asistencia y dos goles.

En el minuto 55, el punta dejó de cara un balón para que Jairo Riveiro, desde la frontal del área, batiera a Esteban con un tiro a la derecha. El empate a un gol apenas duró, ya que poco después del saque de centro el Arteixo se lanzó por banda derecha, buscó un centro al área y en el rechace apareció Frank para marcar. Su quinta jornada consecutiva haciendo gol.

Quedaba más de media hora por delante y a Noé le gustaba lo que veía, como muestra que no volvió a hacer cambios hasta el minuto 86, momento en el que entraron Ube y Dani Suárez. Hasta ahí, el Arteixo dispuso de ocasiones para sentenciar y lo logró definitivamente poco después, cuando una acción colectiva entre Queijeiro, Jairo y Juan terminó con este último dando un pase en profundidad a Frank, que logró el doblete con un tiro ajustado.

En los últimos minutos, el Arenteiro tiró de orgullo y metió al Arteixo atrás con centros al área, pero no consiguió recortar distancias y el triunfo no corrió peligro. De esta forma, los de Ponte dos Brozos escalan hasta la décima plaza, con nueve puntos, a la espera de la jornada dominical.