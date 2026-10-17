Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Previas | El Silva busca su primer triunfo del curso en A Grela

Los de Diego Armando reciben al Estradense y el Montañeros visita el Manuel Candocia para medirse al Somozas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
17/10/2026 23:06
Rodri Parafita, jugador del Silva, en el duelo ante el Boiro de la tercera jornada
Rodri Parafita, jugador del Silva, en el duelo ante el Boiro de la tercera jornada
PATRICIA G. FRAGA
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Silva y Montañeros disputan este domingo una séptima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF en la que el Arteixo ya jugó y venció al Arenteiro (1-3).

Silva - Estradense (A Grela, 12.30 horas)

Situado en la undécima posición con las mismas victorias, empates y derrotas (dos), el Silva recibe esta mañana al Estradense con la intención de sumar su primer triunfo como local.

El equipo que dirige Diego Armando García ya ha ganado en los campos de Barco y Lalín, pero en casa empató con Céltiga y Racing Villalbés y se fue de vacío contra el Boiro. En esta ocasión vuelve a tener enfrente a un rival de altura, un Estradense que los dos últimos cursos disputó el playoff de ascenso y que, pese a empezar con dudas, ya lleva nueve de los últimos doce puntos.

El Silva llega a este choque con las mismas bajas que la semana pasada ante el Lalín: los zagueros Buyo y Bili, así como los atacantes Cano y Joao Paulo, todos ellos por lesión. En el aspecto positivo, el lateral derecho Iago Castro y los delanteros Mouriño y Rojo llegan con la confianza reforzada tras marcar.

Por su parte, el Estradense cuenta con las ausencias por lesión del central Landeira y del mediapunta Marcos Míguez. Los máximos goleadores del equipo, con tres tantos, son Gosete y Dani Pedrosa.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy; Brais Lema, Fer Gordo, Seydi, Iago Castro; Baldo, Moure, David García, Carro; Mouriño, Nico Mosquera.

Estradense: Pablo Brea; Ángel, Carabán, Mati, Pichi; Raúl, Mario Prado; Porrúa, Migui, Pedrosa; Edu Taboada.

Somozas - Montañeros (Manuel Candocia, 17.00 horas)

Tras ganar al Alondras y al Gran Peña, el Montañeros busca su tercer triunfo seguido ante un Somozas que también tiene seis puntos. Ambos esperaban más a estas alturas de curso, pero están a tiempo de cumplir con las expectativas de ocupar la zona alta.

En el Monta son baja el lateral Diego Rodríguez, con una pubalgia, y el centrocampista Constenla por una microrrotura. Por su parte, el Somozas no podrá contar con el atacante Rubo a causa de una rotura de clavícula. El central Joel está casi descartado por lesión.

Alineaciones probables

Somozas: Jan Danés; Ivi Guerrero, Dopico, Rubio, Álex González; Aldán, Manu Núñez, Bruno Bellas, Iñaki Leonardo; Carballo, Charly.

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu Rey, Longueira, Luis Castro; Pablo Martínez, Axel, Dani Fernández; Jorge Otero, Pape, Ogando.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Ural Español se midió ayer al TSK Roces en partido del grupo 1 de la División de Honor Juvenil

El resto de la jornada | El Ural mira hacia la zona alta tras vencer al TSK Roces
Santi Mendoza
Rodri Parafita, jugador del Silva, en el duelo ante el Boiro de la tercera jornada

Previas | El Silva busca su primer triunfo del curso en A Grela
Santi Mendoza
Imagen del Arenteiro - Atlético Arteixo disputado en la tarde del sábado

Una gran segunda mitad da el triunfo al Arteixo en Espiñedo (1-3)
Santi Mendoza
El Arteixo, durante el partido de la cuarta jornada ante el Alondras

Previa | El Arteixo visita Espiñedo para medirse al Arenteiro
Santi Mendoza