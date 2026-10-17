Previas | El Silva busca su primer triunfo del curso en A Grela

Rodri Parafita, jugador del Silva, en el duelo ante el Boiro de la tercera jornada PATRICIA G. FRAGA

Silva y Montañeros disputan este domingo una séptima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF en la que el Arteixo ya jugó y venció al Arenteiro (1-3).

Silva - Estradense (A Grela, 12.30 horas)

Situado en la undécima posición con las mismas victorias, empates y derrotas (dos), el Silva recibe esta mañana al Estradense con la intención de sumar su primer triunfo como local.

El equipo que dirige Diego Armando García ya ha ganado en los campos de Barco y Lalín, pero en casa empató con Céltiga y Racing Villalbés y se fue de vacío contra el Boiro. En esta ocasión vuelve a tener enfrente a un rival de altura, un Estradense que los dos últimos cursos disputó el playoff de ascenso y que, pese a empezar con dudas, ya lleva nueve de los últimos doce puntos.

El Silva llega a este choque con las mismas bajas que la semana pasada ante el Lalín: los zagueros Buyo y Bili, así como los atacantes Cano y Joao Paulo, todos ellos por lesión. En el aspecto positivo, el lateral derecho Iago Castro y los delanteros Mouriño y Rojo llegan con la confianza reforzada tras marcar.

Por su parte, el Estradense cuenta con las ausencias por lesión del central Landeira y del mediapunta Marcos Míguez. Los máximos goleadores del equipo, con tres tantos, son Gosete y Dani Pedrosa.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy; Brais Lema, Fer Gordo, Seydi, Iago Castro; Baldo, Moure, David García, Carro; Mouriño, Nico Mosquera.

Estradense: Pablo Brea; Ángel, Carabán, Mati, Pichi; Raúl, Mario Prado; Porrúa, Migui, Pedrosa; Edu Taboada.

Somozas - Montañeros (Manuel Candocia, 17.00 horas)

Tras ganar al Alondras y al Gran Peña, el Montañeros busca su tercer triunfo seguido ante un Somozas que también tiene seis puntos. Ambos esperaban más a estas alturas de curso, pero están a tiempo de cumplir con las expectativas de ocupar la zona alta.

En el Monta son baja el lateral Diego Rodríguez, con una pubalgia, y el centrocampista Constenla por una microrrotura. Por su parte, el Somozas no podrá contar con el atacante Rubo a causa de una rotura de clavícula. El central Joel está casi descartado por lesión.

Alineaciones probables

Somozas: Jan Danés; Ivi Guerrero, Dopico, Rubio, Álex González; Aldán, Manu Núñez, Bruno Bellas, Iñaki Leonardo; Carballo, Charly.

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu Rey, Longueira, Luis Castro; Pablo Martínez, Axel, Dani Fernández; Jorge Otero, Pape, Ogando.