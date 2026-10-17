Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Previa | El Arteixo visita Espiñedo para medirse al Arenteiro

Ambos equipos pasaron un verano complicado y ahora ocupan puestos de descenso pese a estar compitiendo bien

Santi Mendoza
Santi Mendoza
17/10/2026 05:00
El Arteixo, durante el partido de la cuarta jornada ante el Alondras
El Arteixo, durante el partido de la cuarta jornada ante el Alondras
PATRICIA G. FRAGA
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pese a sumar seis puntos en otras tantas jornadas, la habitual igualdad de la Tercera RFEF tiene al Atlético Arteixo en puestos de descenso. También ocupa la zona roja el Arenteiro, su rival esta tarde en Espiñedo (17.00 horas) y un equipo que se ha tenido que reinventar tras pasar su verano más convulso.

Ambos equipos comparten paralelismos en cuanto a problemas económicos que les llevaron a tener que empezar un proyecto completamente de cero. El Arteixo viene de disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF y el Arenteiro descendió en Primera RFEF, pero sufrió otra relegación al no cumplir los requisitos para competir en la cuarta división del fútbol español.

En lo que se refiere a esta Liga, el conjunto rojiblanco ha cosechado una victoria, tres empates y dos derrotas. Pese a que el punto de la pasada jornada le mandó a la zona peligrosa, lo cierto es que el equipo de Noé López sumó un punto ante un Somozas que está llamado a ir progresando en la clasificación. También viene de sumar un punto de mérito el Arenteiro ante una Sarriana que viene de Segunda RFEF y que es otro de los candidatos a pelear el ascenso.

El Arteixo continúa con las bajas por lesión del lateral izquierdo Pablo Roibás y del centrocampista Zoe; mientras que el Arenteiro tan solo tiene la duda del mediocentro Rafail Boran, quien llegó procedente del Montehermoso, equipo de Cáceres (Extremadura).

Alineaciones probables

Arenteiro: Esteban; Bastos, Ocampo, Awuley, Adri Rodríguez; Toño, Williams, Awuley; Martín Lamelas, Gabi, Edu Ferreira.

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Quico, Antonio, Casariego; Óscar Varela; Álex Ramos, Queijeiro, Fabio, Juan Barrós; Frank.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Arteixo, durante el partido de la cuarta jornada ante el Alondras

Previa | El Arteixo visita Espiñedo para medirse al Arenteiro
Santi Mendoza
Alejandro Álvarez, durante un partido de la pasada temporada con el Relámpago

Alejandro Álvarez, nuevo entrenador de un Torre que busca desbloquear la situación
Santi Mendoza
Una acción del partido entre Victoria y Racing de Santander

El Victoria hace los deberes en el primer tramo de temporada
Raúl Ameneiro
Un jugador del Torre es expulsado durante el partido contra el Sporting Coruñés de la temporada pasada

Conato de desbandada en el Torre tras seis jornadas de liga
Santi Mendoza