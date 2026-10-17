Previa | El Arteixo visita Espiñedo para medirse al Arenteiro

El Arteixo, durante el partido de la cuarta jornada ante el Alondras PATRICIA G. FRAGA

Pese a sumar seis puntos en otras tantas jornadas, la habitual igualdad de la Tercera RFEF tiene al Atlético Arteixo en puestos de descenso. También ocupa la zona roja el Arenteiro, su rival esta tarde en Espiñedo (17.00 horas) y un equipo que se ha tenido que reinventar tras pasar su verano más convulso.

Ambos equipos comparten paralelismos en cuanto a problemas económicos que les llevaron a tener que empezar un proyecto completamente de cero. El Arteixo viene de disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF y el Arenteiro descendió en Primera RFEF, pero sufrió otra relegación al no cumplir los requisitos para competir en la cuarta división del fútbol español.

En lo que se refiere a esta Liga, el conjunto rojiblanco ha cosechado una victoria, tres empates y dos derrotas. Pese a que el punto de la pasada jornada le mandó a la zona peligrosa, lo cierto es que el equipo de Noé López sumó un punto ante un Somozas que está llamado a ir progresando en la clasificación. También viene de sumar un punto de mérito el Arenteiro ante una Sarriana que viene de Segunda RFEF y que es otro de los candidatos a pelear el ascenso.

El Arteixo continúa con las bajas por lesión del lateral izquierdo Pablo Roibás y del centrocampista Zoe; mientras que el Arenteiro tan solo tiene la duda del mediocentro Rafail Boran, quien llegó procedente del Montehermoso, equipo de Cáceres (Extremadura).

Alineaciones probables

Arenteiro: Esteban; Bastos, Ocampo, Awuley, Adri Rodríguez; Toño, Williams, Awuley; Martín Lamelas, Gabi, Edu Ferreira.

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Quico, Antonio, Casariego; Óscar Varela; Álex Ramos, Queijeiro, Fabio, Juan Barrós; Frank.