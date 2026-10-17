El resto de la jornada | El Ural mira hacia la zona alta tras vencer al TSK Roces

El Ural Español se midió ayer al TSK Roces en partido del grupo 1 de la División de Honor Juvenil CARLOTA BLANCO

A continuación, la programación de hoy para los equipos de la delegación coruñesa que compiten en la Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil. En esta última, el Ural celebró ayer un triunfo ante el TSK Roces asturiano.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 6

Victoria B - Concello de Boiro (Leyma, 12.30). Las locales buscan ganar dos jornadas después para rebasar la barrera de los diez puntos.

Atlético San Pedro - Friol (Iñás, 16.00). El equipo de Oleiros recibe al líder, un Friol que lleva cinco victorias en otros tantos partidos.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 7

Órdenes - Arzúa (Vista Alegre, 12.00). Ambos equipos buscan alejarse de la zona de descenso.

San Tirso - Miño (O Monte, 17.00). Los dos tienen opciones de acabar la jornada en cabeza. Más el equipo local, que tiene los mismos puntos que Negreira y Sofán.

Carral - Pol (O Castro, 17.00). Los locales buscan volver a la buena senda tras dos derrotas seguidas. Enfrente, el único invicto.

Paiosaco - Noia (Porta Santa, 17.00). Los verdes se miden a un equipo de la zona alta con el objetivo de salir de la zona roja.

Sofán - Betanzos (O Carral, 17.15). Opción de liderato para un Sofán que recibe al Betanzos, décimo en la tabla.

Primera Futgal (G1) - Jornada 7

Numancia de Ares - Almeiras (Juanito Gómez, 12.00). El equipo de Culleredo busca, en su visita a Ares, seguir más cerca de la zona de playoff que de la peligrosa.

Marte - Perlío (Torre 2, 12.30). Rival complicado para un Marte que es cuarto y viene de caer ante el Olímpico.

Orillamar - Torre (Visma 1, 16.00 horas). Derbi de Monte Alto en el que los locales llegan con un solo punto y se miden a un Torre que ha vivido una semana de lo más convulsa. El nuevo técnico, Alejandro Álvarez, tendrá varias bajas con respecto a la pasada jornada.

Imperátor - Victoria (A Grela, 16.00). Los locales buscan el Top 5 ante el segundo.

Olímpico - Relámpago (C. Deportivo de Vilaboa, 16.00). Los de Vilaboa defienden su plaza de playoff y su rival busca el segundo triunfo.

San Sadurniño - Sporting Coruñés (Da Piscina, 17.00). El equipo herculino, sexto clasificado, visita a un San Sadurniño que es decimocuarto.

Cultural Maniños - Sada (17.00). Opción de salir del descenso que se mide a un colista aún sin puntos.

Primera Futgal (G2) - Jornada 7

Queixas - Sporting Meicende (A Revolta, 17.00). El equipo de Maikel Naujoks (5º) visita al líder.

Calo - Club do Mar (Rebordelo, 17.00). Los de Caión buscan un triunfo que les permita avanzar en la tabla. Ahora son duodécimos.

Praiña - Vizoño (Juan Amado, 17.15). El conjunto abegondés defiende plaza de playoff ante el segundo.

Boimorto - Sporting Cambre (O Carballal, 17.30). Séptimo ante undécimo.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 6

Ural - TSK Roces (3-2). Leo, Breixo y un gol en propia sirven al Ural para volver a ganar y dormir sexto.

Gimnástica Torrelavega - Victoria (Santa Ana, 12.00). Un triunfo sacaría a las ‘cebras’ de la zona roja