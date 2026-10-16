Vecho: "En el Dépor me entró el gusanillo de entrenar"

El Noia se adentra en un tramo exigente del calendario con dos partidos consecutivos ante el Paiosaco y el San Tirso. En el banquillo del Julio Mato ‘Matito’ sienta cátedra Antonio Ríos Cortés ‘Vecho’, un técnico moldeado futbolísticamente en la estructura base de A Coruña y con éxitos recientes en el Compostela. Tras encajar un tropiezo inmerecido ante el Negreira, el preparador repasa la actualidad de su equipo, el encaje de piezas en una pretemporada acelerada y los recuerdos de una etapa herculina que marcó de forma definitiva su vocación en los banquillos.

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¿Qué recuerdos le quedan de su paso por Abegondo?

En A Coruña es donde me entró de verdad el gusanillo de ser entrenador. Estuve tres años seguidos, coincidiendo con Secho de entrenador y con Fran -que ahora está de preparador físico en el División de Honor-. Además estuve con Secho en una segunda vuelta en el juvenil de Liga Nacional y para mí fue un auténtico lujo. Aprendí la mayoría de lo que sé allí. Tuve la suerte de ‘saltarme’ la etapa de formación básica habitual; lo normal es empezar en el fútbol base de tu pueblo y a mí me tocó vivirlo directamente en un entorno y un club de élite.

Tras esa etapa y su reciente paso por la estructura del Compostela, le tocó salir este verano...

Me sorprendió. Sobre todo que no siguiese Secho, porque había conseguido el objetivo y tenía contrato. A mí lo que se me trasladó es que mi continuidad dependía de si el nuevo entrenador traía su propio cuerpo técnico o no. Al final no trajo ayudantes y te queda la espina de no entender bien qué pasó o pensar que quizás no eras de su agrado. Fueron dos años en el primer equipo en el que jugamos el playoff a Primera RFEF, con Juan Carlos Andrés de primer entrenador -actual segundo entrenador del Málaga- y logrando el ascenso este último año junto a Secho, además de dos campañas muy buenas en el filial, el Sigüeiro.

Tras salir de Santiago recala en un Noia que comenzó tarde a confeccionar la plantilla. ¿Cómo gestionó ese desembarco?

Cuando fiché quedaban muy pocos jugadores y estaban centrados en las renovaciones. Hablé con gente veterana como Marcos Piñeiro, Maroñas, Julián, Hugo o Regueiro y me decidí. Soy camaleónico, me adapto rápido a pasar de un equipo ganador como el Compos, a una plantilla muy corta y que estaba a medio hacer. Trajimos a gente joven como Santana -que pasó por el Montañeros- y Javi de las categorías inferiores del Compostela y, con paciencia, pescamos a futbolistas que no se quedaron en otros sitios, como Lucas del Boiro o Guille del Estradense, además del regreso de Jhon. En lugar de desesperarnos por ser diez jugadores al inicio, trabajamos bien, llamamos a la gente adecuada y entre unos y otros hicimos un equipo bastante bueno y completo.

Sobre los impagos fui muy claro desde el primer día: en el momento en que no se me pague, me voy a mi casa

El club venía de una campaña complicada por temas económicos. ¿Le generó dudas dar el paso teniendo en cuenta esta circunstancia?

Una vez supe que no iba a seguir en el Compostela, me llamaron del Noia. Tengo muy buena relación con el antiguo entrenador, que se fue porque no era capaz de incorporar a la gente que quería. A mí esto me queda más cerca de casa, sabía que íbamos a trabajar bien en un gran campo y que me iban a dejar trabajar. Hablé con la directiva con una sola condición: si se quedaban los futbolistas que yo quería, le dábamos para adelante. Sobre los impagos fui muy claro desde el primer día: en el momento en que no se me pague, me voy a mi casa con mi familia y amigos; pero mientras se me pague, voy a hacer mi trabajo al cien por cien. En este sentido, el trato del club desde el principio está siendo excepcional, no me importa lo que haya pasado en temporadas anteriores.

Hablando del juego, la reciente derrota contra el Negreira fue un palo duro. ¿Qué sensaciones le dejó el encuentro?

Fue durísima, no, lo siguiente. Los primeros 20 minutos estuvimos flojos y ellos marcaron el primero de rebote y el segundo en una transición. Pero, sobre todo en la segunda parte, ellos no sabían ni cómo habían ganado. Fue un auténtico asedio y, sinceramente, merecíamos ganar. Con esa sensación me fui yo y la mayoría de la gente que estuvo en el campo.

¿Un partido así sirve para reforzar la idea de juego y seguir en la misma línea?

El Negreira es uno de los claros favoritos al título. Hacer las cosas bien contra un rival de ese nivel te refuerza a pesar de la derrota. A nadie le gusta perder, pero tuvimos muchas ocasiones, fallamos acciones sin portero y hubo jugadas muy dudosas en el arbitraje. Tuvimos oportunidades de sobra no ya para empatar, sino para ganar.

El Paiosaco tiene plantilla para estar mucho más arriba y seguro que van a ir escalando en la tabla

Se avecina una doble cita exigente ante rivales del área coruñesa como Paiosaco y San Tirso. ¿Cómo ve el inicio de liga ambos conjuntos?

Lo del San Tirso no me sorprende en absoluto, es un equipo hecho para luchar por el título y es normal que esté ahí arriba. Por su parte, el Paiosaco lleva varias temporadas ofreciendo buenos bloques; quizás este año sea de los que más me sorprende ver abajo porque tienen nombres como Iván Amor, Nano, Lucas, Carnota, Raña y una defensa muy veterana. Tienen plantilla para estar mucho más arriba y seguro que van a ir escalando en la tabla. Nos toca medirnos a ellos en un inicio algo irregular, pero seguro que será un partido muy entretenido y muy difícil en A Porta Santa.

¿Conoce a Iván Sánchez, técnico del Paiosaco?

Personalmente no, pero sí de vista. Sé que acabaron muy bien la temporada pasada con él en el banquillo, que tuvieron una gran racha y estoy seguro de que van a ir hacia arriba en la clasificación.

¿Qué balance de puntos firma para estos dos compromisos?

Si me haces esta pregunta antes del partido contra el Negreira te diría que firmaba seis de nueve puntos. Ahora, tras escaparse esos tres puntos, hay que ir a por todas tanto contra el Paiosaco como contra el San Tirso. La estadística ya se nos fastidió el otro día, así que nos toca salir a ganar desde nuestra idea de juego, que pasa por ser un equipo entretenido para el espectador.

José Kanté José Kanté (Sabadell, 1990) es la máxima referencia ofensiva del cuadro de Vecho. El ex futbolista del Nástic de Tarragona sabe lo que es dar una asistencia en Riazor en un empate del conjunto tarraconense ante el Dépor, en la temporada 2018/2019. El delantero con pasaporte guineano cuenta con dos Ekstraklasa en su palmarés, tras salir campeón con el Legia de Varsovia. Además, ha conquistado una copa de Kazajistán con el Kairat Almaty y una Liga de Campeones de la AFC con el Urawa Red Diamonds. En este momento de su vida, Kanté llega al encuentro de A Porta Santa después de marcar cuatro tantos en los últimos dos choques, con una tripleta incluida ante el Burela.

Un nombre propio de su vestuario es José Kanté. ¿Cómo llega a Noia?

Su situación familiar y personal le trajo a Noia. Es un caso particular porque puede entrenar menos que el resto de compañeros por sus horarios. Desde que llegué hablé con él, el trato es genial y entrenar a su lado es una gozada. Es muy buen tío y le sobra calidad. Si lo tenemos el año pasado en el Compostela pudiendo entrenar todos los días, habría sido titular indiscutible. Estamos encantados con él.

¿Qué aporta sobre el césped más allá de su trayectoria?

En el campo es uno más. Ayuda siempre, hace todos los ejercicios y contagia al resto. Y luego marca diferencias evidentes en cada pase, en cada control y en cada golpeo.