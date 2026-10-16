El Victoria hace los deberes en el primer tramo de temporada

Una acción del partido entre Victoria y Racing de Santander Carlota Blanco

El Victoria vive su estreno en la Segunda Federación esta temporada. Después de seis intensas jornadas, la liga llega a su primer parón y no se reanudará hasta el próximo fin de semana, dando un descanso a los clubes este sábado y domingo.

Primer empate de la temporada para el Victoria (1-1) Más información

El Victoria ha cumplido y ha hecho los deberes en este primer tramo de la temporada 2026-27. El equipo entrenado por Javier Angeriz es noveno con siete puntos conseguidos a través de dos victorias y un empate que lo sitúan cuatro por encima del descenso y a tres de los puestos de playoff de ascenso. En una cómoda y tranquila zona media de la tabla.

En cuanto a los resultados particulares, el Victoria ha ganado a Racing de Santander y Arratia, mientras que ha empatado con el Bizkerre, tres equipos que ocupan esa zona media de entre los cinco y los nueve puntos. Las cebras tan solo han perdido contra Sporting de Gijón, Eibar B y Avilés, cuartas, terceras y quintas clasificadas, respectivamente. Su próximo compromiso será en casa contra el Osasuna B.