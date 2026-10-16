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O Noso Fútbol | Segunda RFEF Femenina

El Victoria hace los deberes en el primer tramo de temporada

Las cebras ocupan una cómoda novena posición tras las seis jornadas iniciales de liga

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/10/2026 05:00
Una acción del partido entre Victoria y Racing de Santander
Una acción del partido entre Victoria y Racing de Santander
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El Victoria vive su estreno en la Segunda Federación esta temporada. Después de seis intensas jornadas, la liga llega a su primer parón y no se reanudará hasta el próximo fin de semana, dando un descanso a los clubes este sábado y domingo.

Alineación titular del Victoria en el partido ante el Bizkerre

Primer empate de la temporada para el Victoria (1-1)

Más información

El Victoria ha cumplido y ha hecho los deberes en este primer tramo de la temporada 2026-27. El equipo entrenado por Javier Angeriz es noveno con siete puntos conseguidos a través de dos victorias y un empate que lo sitúan cuatro por encima del descenso y a tres de los puestos de playoff de ascenso. En una cómoda y tranquila zona media de la tabla.

En cuanto a los resultados particulares, el Victoria ha ganado a Racing de Santander y Arratia, mientras que ha empatado con el Bizkerre, tres equipos que ocupan esa zona media de entre los cinco y los nueve puntos. Las cebras tan solo han perdido contra Sporting de Gijón, Eibar B y Avilés, cuartas, terceras y quintas clasificadas, respectivamente. Su próximo compromiso será en casa contra el Osasuna B.

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