Alejandro Álvarez, nuevo entrenador de un Torre que busca desbloquear la situación

Alejandro Álvarez, durante un partido de la pasada temporada con el Relámpago QUINTANA

Faltan menos de 48 horas para que el Torre continúe su camino en el grupo 1 de Primera Futgal con un duelo ante el Orillamar, pero nada está claro todavía en el club de Monte Alto. La destitución, el lunes, del entrenador Jacobo Barallobre provocó que el grueso de la plantilla decidiera no saltar a entrenar —el martes— en solidaridad con un técnico que sumó dos triunfos y cuatro empates en este inicio liguero. Al día siguiente, el grupo llegó a un principio de acuerdo con la directiva, pero la situación sigue sin desbloquearse una vez el club ha anunciado ya al nuevo entrenador, Alejandro Álvarez, quien dirigió el jueves su primera sesión con pocos efectivos del primer equipo y varios juveniles.

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Álvarez fue jugador y llegó a la Primera División de Uruguay y de Portugal. Ya en los banquillos, entrenó en las categorías inferiores del Oza Juvenil y dirigió en los últimos años a equipos sénior como Sada, Laracha y Relámpago. Además, en este año 2026 formó parte del cuerpo técnico del exdeportivista Walter Pandiani en su aventura en el Palencia CF, de la Tercera RFEF.

El técnico charrúa puede presumir de haber ganado la Copa de A Coruña, torneo que cosechó en 2022 a los mandos del Laracha. Por contra, su última experiencia como primer técnico —en el Relámpago— duró solo tres partidos, momento en el que presentó su dimisión tras cosechar tres derrotas. Ahora vuelve a la categoría para dirigir al Torre.

Varias incógnitas

La prioridad para el Torre es reunir un número suficiente de jugadores para el partido de este domingo contra el Orillamar. Son varios los futbolistas que han tomado la decisión definitiva de marcharse, pero otros todavía están a la espera de ver qué sucede. Uno de los condicionantes que tienen los jugadores es que, de haber disputado cinco de los seis partidos, su hipotética salida no puede ser al grupo 1 de Primera Futgal. Sí a cualquier otro grupo o a categorías inferiores o superiores.

Por otra parte, desde el club pueden acudir sin ningún problema al mercado para incorporar jugadores. Eso sí, con el mismo condicionante de no poder fichar a nadie que haya disputado al menos cinco partidos en el grupo 1 de Primera Futgal.

Lo que ya es seguro es que no continuará Jacobo Barallobre, técnico que queda libre y que, de recibir una llamada para entrenar este curso, deberá hacerlo en otro grupo de Primera Futgal o en una categoría diferente.