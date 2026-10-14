Conato de desbandada en el Torre tras seis jornadas de liga

Un jugador del Torre es expulsado durante el partido contra el Sporting Coruñés de la temporada pasada Carlota Blanco

Los últimos han sido unos días convulsos a nivel interno en la disciplina del Torre SD, uno de los equipos coruñeses del Grupo 1 de Primera Futgal. El equipo es octavo con diez puntos tras seis jornadas en las que no ha conocido la derrota, ya que acumula dos victorias y cuatro empates en este primer tramo de liga.

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Sin embargo, y a pesar del buen hacer del equipo, la directiva tomó la sorprendente decisión de destituir a su entrenador, Jacobo Barallobre, a comienzos de esta semana. Tras una reunión del técnico con la plantilla, la mayor parte de los jugadores decidieron respaldar al preparados y seguir sus pasos para alejarse de la disciplina del Torre. Una decisión que fue reculada pocas horas después tras producirse nuevas conversaciones con la directiva para llegar a un principio de acuerdo que solventase la situación generada.

El nuevo cuerpo técnico llegó al Torre este verano con la propuesta de crear un equipo que fuera creciendo año a año para acabar dando un salto competitivo más pronto que tarde a categorías superiores. A la hora de confeccionar la plantilla, la directiva no dejó libertad total al cuerpo técnico y fue sugiriendo jugadores a prueba primero y que acabaron con ficha después, según pudo saber DXT Campeón.

Ese futbolista, “apuesta personal de la directiva” se quedó fuera de varias convocatorias y el cuerpo técnico fue consultado acerca de su situación. Los preparadores alegaron tener otros jugadores de mayor nivel en esa posición y continuaron sin contar con él. La situación se repitió el pasado domingo, durante el partido contra el Numancia de Ares que acabó con empate a uno. Un día más tarde, la directiva comunicó el cese a todo el cuerpo técnico.

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Entrenadores y plantilla se reunieron al día siguiente para abordar la situación. Una reunión que acabó con presencia de la directiva y en la que los jugadores amenazaron con marcharse si se confirmaba la destitución. Los mandatarios dejaron la puerta abierta a todo aquel que quisiera marcharse y entre un 85 y un 90% de los futbolistas tomaron la decisión de respaldar a su cuerpo técnico, según fuentes cercanas.

En ningún momento la intención de la plantilla ha sido perjudicar al club o dejar de jugar, sino el poder trabajar en condiciones en un proyecto que se les vendió como ilusionante, competitivo y con posibilidades incluso de luchar por ascender a Preferente.

La intención inicial de la directiva era presentar este miércoles a un nuevo entrenador. Sin embargo, se produjeron nuevos contactos entre mandatarios, cuerpo técnico y plantilla para llegar a un principio de acuerdo que podría solventar la situación generada en los últimos días en el entorno del club.

El futuro del Torre es, ahora mismo, todavía incierto. En principio, se miden este domingo al Orillamar e un nuevo derbi coruñés (16.00 horas en Visma). Pero eso quedará supeditado a que el principio de acuerdo entre directiva, jugadores y cuerpo técnico termine llegando a buen puerto. Todas las partes deberán trabajar a contrarreloj si quieren decidir antes del partido del fin de semana el futuro de un club histórico de la ciudad como es el Torre SD, una entidad que dentro de poco más de dos años (en 2029) cumplirá cien años de historia.