Marcos Souto, entrenador a los 26

Marcos Souto (A Coruña, 2000) pasaría perfectamente por un jugador con mucho recorrido todavía por delante, pero a sus 26 años es ya entrenador de un equipo de modestos. Concretamente, del Sporting Coruñés, equipo al que empezó a dirigir por esas carambolas que tiene el fútbol y al que ahora tiene en la sexta posición del grupo 1 de Primera Futgal.

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Su equipo lleva tres victorias, un empate y dos derrotas este curso. En el último duelo, disputado el lunes ante el Orillamar (derbi de Monte Alto), el resultado fue positivo. “Nos sorprendieron con el planteamiento, pero a partir del minuto 15 empezamos a hacer lo que habíamos planteado durante la semana. Llegamos al descanso con un justo 0-0 y ahí vimos un par de situaciones en las que podíamos hacer daño. Después del 2-0 sí que dieron un paso adelante, recortaron distancias, fallaron un penalti y acabamos con nueve. Nos metieron en nuestra área, pero supimos aguantar. Estamos contentos con los 60 minutos buenos que hicimos y toca mejorar cuando vamos por delante en el marcador”, valora el técnico.

Con respecto a lo que le sorprendió del rival y a lo que ajustaron al descanso, explica: “Utilizaron un 4-2-2-2 con el que acumulaban mucha gente por dentro, sobre todo en fase defensiva. Nos costaba circular el balón. Y lo que detectamos fue que, si conseguíamos completar la basculación, es decir, llegar a los jugadores de fuera, podíamos empezar a generar situaciones con el mediapunta alejado”.

La dirección de partido fue muy buena en esta ocasión, pero es justo el aspecto en el que Marcos dice querer mejorar. “Esto ha sido un salto muy grande y estoy aprendiendo mucho, pero me falta por aprender en la gestión de los partidos. Ante el Orilla acertamos, también porque mi compañero Carlos lo vio bien. Sin embargo, hay otros partidos en los que el equipo pierde puntos porque desde el banquillo hay inexperiencia y fallamos. Y no pasa nada, falla todo el mundo. Los rivales también saben que cambiar y a veces aciertan ellos. Se trata de intentar acertar nosotros más veces”, apunta.

De juveniles al primer equipo

Cuestionado por cómo lleva ser, de largo, el entrenador más joven de la Liga, habla de naturalidad: “Cuando el año pasado dejó el cargo Jaime, yo estaba entrenando al Juvenil. Surgió la opción de coger al equipo y lo hice pensando que serían dos semanas. Había jugado hasta un año antes y los conocía a todos; la mayoría son amigos míos, por lo que al estar todos contentos, el tema se prolongó con naturalidad. Además, estoy bien acompañado por Carlos, Xavi y Liste. Es verdad que soy el más joven, pero no hay problema porque lo que más importa es la confianza y el respeto que tengas en el vestuario”.

Un punto, este último, que trató en cuanto tomó las riendas del equipo. “Fue lo primero de lo que hablamos. Les dije: “Me caéis muy bien, sois todos mis amigos, pero cuando os tenga que decir las cosas, se dirán. Después, cuando acabe el entrenamiento o nos subamos a tomar una caña el viernes, seguiremos siendo igual de amigos”. Ellos lo aceptaron. Creo que hay que saber diferenciar lo que ocurre dentro del vestuario y en el campo de lo que pasa fuera”, enfatiza Marcos.

La juventud le lleva en ocasiones a enfrentarse a técnicos mucho mayores, como fue el caso el lunes de Javier Bardanca, clásico del fútbol coruñés que durante muchos años entrenó al Silva en Tercera División. “Antes del partido hablamos lo típico y nos deseamos suerte. Tiene muchísima experiencia y es un ejemplo de lo que hablábamos antes de saber cambiar cosas, porque nos sorprendió con su planteamiento y estuvimos incómodos. Para adaptarse a esta categoría hay que tener en cuenta que todos los entrenadores te ven: estás en la Torre y ves a cinco siguiendo el partido, igual que lo haces tú”, subraya.

Estilo de juego y metas

Cada entrenador tiene una idea y la de Marcos es la de ser protagonista: “Me gusta proponer, el juego combinativo y la presión alta. También creo que la plantilla lo exige. Son jugadores que han estado toda la vida en canteras como la del Calasanz y eso es lo que han aprendido desde pequeños. No me cierro a nadie, pero es lo que más me gusta. Y en cuanto a la gestión de grupo, me considero una persona bastante abierta. Me gusta hablar con todos los jugadores y no ser demasiado autoritario. Está claro que tiene que haber unas normas básicas, pero por mi juventud intento apoyarme en los capitanes”.

El técnico destaca también la importancia de tener un buen grupo: “Creo que el ambiente es clave en estas categorías. Aquí nadie vive de esto y lo importante es eso y que los chavales disfruten. Me gusta el modelo combinativo porque el fútbol es un juego con una pelota y los chavales disfrutan más teniéndola, así que hay que intentar que la tengan”.

Ingeniero informático de profesión, entiende el entrenar como un hobby, pero se lo toma muy en serio. “Hoy en día tengo mi trabajo y vivo de él, no del fútbol. Ojalá pueda seguir aprendiendo y subiendo de categoría, pero tampoco me pongo una meta concreta. No pienso que vaya a llegar muy arriba porque no tengo el tiempo ni las opciones para hacerlo. Lo que sí, aunque me gusta mi trabajo, lo que más me apasiona y en lo que siempre estoy pensando es en qué hacer en los entrenamientos, los partidos, etc.”.

Por último, analiza la situación del equipo, sexto en la tabla. “Es muy pronto. Van seis jornadas y te vas haciendo una idea de dónde puedes estar. Creo que los que están arriba —Cedeira, Victoria, Olímpico y Marte— son las mejores plantillas, aunque alguno más se meterá. Lo primero para nosotros es conseguir los puntos necesarios para salvarnos, que el año pasado sufrimos hasta la última jornada. Dicho esto, si en la jornada 20 nos vemos en el grupo de arriba, tampoco vamos a renunciar a nada”, cierra.