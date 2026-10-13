La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 6 en el Fantasy de Tercera RFEF

Jorge Otero, atacante del Montañeros, en el duelo ante el Gran Peña del pasado domingo CARLOTA BLANCO

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación Fantasy de DXT Campeón (i) y once ideal de la sexta jornada (d)

En esta sexta fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-4-3 con Minibugy (Silva); Quico (Arteixo), Antonio (Arteixo), Agulló (Silva); Álex Ramos (Arteixo), Carletto (Lalín y ex del Silva), David García (Silva), Dani Fernández (Montañeros); Raúl Melo (Villalbés y ex de Arteixo y Silva), Iago Pérez (Montañeros) y Adri Otero (Montañeros). En total, el equipo hizo 41 puntos, a cinco de un récord que se habría pulverizado de haber acertado con arietes como Pape (MVP con su hat-trick y capitán la pasada jornada), Frank, Mouriño o Rojo.

Forman el once ideal de la jornada Borja Rey (Boiro); Iago Castro (Silva), Bernardo (Antela), Eloy (Portonovo); Yago Insua (Boiro), Uriarte (Sarriana), Iñaki (Somozas), Ogando (Montañeros); Mouriño (Silva), Pape (Montañeros) y Migui (Estradense).

El usuario más destacado con 87 puntos fue David Viqueira, que dobló la puntuación de Pape al darle el brazalete de capitán y que también dio oportunidad en ataque a Mouriño, autor del 1-2 en el Lalín-Silva.