Aarón Álvarez: “Tenemos plantilla para pelear por los puestos altos”

Aarón Álvarez (Arteixo, 1998) cumplió ayer 28 años. Lo hizo en un momento dulce en lo que se refiere al fútbol, pues ya lleva cuatro goles esta temporada y va camino de lograr dobles dígitos por cuarta vez seguida. Todo ello en un Suevos donde se siente en casa y con el que ha jugado en Tercera Futgal, juega en Segunda y aspira a hacerlo en Primera.

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Es muy pronto, pero están en plaza de ascenso directo. ¿Cuánto ilusiona?

Mucho, y más cuando el año pasado nos quedamos a las puertas de conseguir un ascenso.

¿Para qué creen que está el equipo?

El objetivo principal es mantener la categoría, pero creo que tenemos una plantilla que debería pelear por los puestos más altos de la tabla. Si seguimos trabajando bien, creo que puede ser un año muy bonito.

Tres jornadas seguidas marcando, un doblete en el último… ¿Se considera un delantero de rachas?

Un poco sí, aunque intento tener siempre la cabeza fría. Cuando me encuentro con confianza, los goles entran con más facilidad.

¿Cuáles son sus puntos fuertes?

El juego de espaldas se me da bien y también soy sacrificado en el trabajo sin balón.

¿Y algo que quiera mejorar?

En ciertas acciones cerca del área, tengo que aprender a tener un poco más de calma para mejorar la toma de decisión.

¿Por qué, en su día, decidió pasar de Primera Futgal a un Suevos que luchaba por no descender a Segunda?

En Caión fui muy feliz y aprendí muchísimo. Simplemente, en el último año no fui capaz de dar mi mejor nivel y cada vez me encontraba más lejos de poder dar realmente lo que el equipo necesitaba de mí, así que decidí bajar una categoría y recuperar esa confianza que había perdido.

"Pese a que algún año tuve ofertas de Primera, para mí no hubo la más mínima duda"

¿Qué tiene el club para que haya decidido mantenerse en él pese a ese año en Tercera?

En Suevos, más que un equipo, me encontré una familia de la que ahora me siento una pieza muy importante. A pesar de que algún año tuve ofertas de Primera, para mí no hubo ni la más mínima duda de quedarme.

¿Tuvo alguna lesión en la segunda vuelta de esa temporada en Tercera?

Sí. Justo al empezar la segunda vuelta rompí fibras en el isquio y en el partido en el que volví aún no estaba del todo recuperado y sufrí una lesión del ligamento interno de la rodilla. De hecho, tuve que trabajar mucho para llegar al playoff.

¿Cuál ha sido su mejor momento en el Suevos?

En la primera vuelta de ese año en Tercera me salía todo, pero creo que ahora estoy trabajando mejor y me encuentro más cómodo participando en el juego del equipo.

Sabe lo que es debutar e incluso marcar en Preferente con el Arteixo. ¿Ve factible volver a jugar en una categoría como esa?

Con trabajo y confianza podría aportar cosas en alguna plantilla, pero sinceramente no me veo siendo titular indiscutible en esa categoría.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Tengo que mencionar a mi compañero Cristian Nimo. El año pasado no conseguimos aprovecharlo, pero este año está dando un nivel muy alto.