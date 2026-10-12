Un gol que consolida a Iago Castro

Iago Castro, en el Silva - Boiro de la tercera jornada PATRICIA G. FRAGA

Iago Castro (Teo, 2006) pisa fuerte en el Silva. Pese a estar solo en su segundo año sénior y en su primera experiencia en Tercera RFEF, el lateral o carrilero derecho cuenta con la total confianza del técnico Diego Armando García, que le ha alineado en todos los partidos que ha estado disponible. Una confianza ante la que el excanterano del Compostela respondió en Lalín con el gol que abrió el camino de la remontada.

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“Antes de la expulsión de Vilariño, que obviamente influye en el partido, porque estuvimos muchos minutos con uno más y eso se notó, estábamos haciendo un buen partido. La acción que supuso el gol del rival fue una mala acción, pero a partir de ahí seguimos jugando el balón. Creo que dominamos tanto en la primera parte como en la segunda, en la que mostramos ganas de remontar, y así fue. Estoy muy contento por los tres puntos”, señala.

Después marcaron los delanteros Pablo Mouriño y David Rojo, pero el 1-1 llevó el nombre de Iago: “Fue justo en la primera jugada de la segunda parte. Vi cómo Moure centraba el balón desde la otra banda, confié en que me llegase, entré desde atrás al segundo palo y el balón vino perfecto para rematar de cabeza”.

Ante el Lalín partió como lateral derecho en defensa de cuatro, posición en la que no siempre ha jugado. “Cuando era más pequeño, jugaba de central. Creo que fue en mi segundo año cuando pasé a lateral y, desde entonces, siempre he jugado ahí, de carrilero y alguna vez de extremo, cuando no quedaba otra. Pero lateral y carrilero han sido mis posiciones durante varios años”, explica.

“Entré al segundo palo y el balón de Moure vino perfecto para rematar de cabeza” Iago Castro, sobre su gol ante el Lalín

En otros partidos de esta misma temporada actuó en defensa de cinco, posición a la que también se adapta. “Cambia bastante, evidentemente, porque cuando juego de carrilero tengo toda la banda para mí y más posibilidades de subir. De lateral, hay veces que no puedo incorporarme tanto y me tengo que quedar algo más atrás, pero también me gusta tener un extremo por delante para asociarme con él por la banda y progresar. Son situaciones diferentes y mi preferencia depende de la época. Ahora mismo te diría que me gusta jugar de lateral en una defensa de cuatro”, reconoce.

Titular en los dos encuentros de Copa RFEF y en las cuatro primeras jornadas de Liga, su racha se cortó al ser expulsado contra el Portonovo por hacer un penalti como último hombre. La jugada no tuvo mayor relevancia al suponer la sentencia de los locales en el añadido, pero ponía en jaque su rol.

“Me fastidió bastante porque era innecesaria, pero seguí entrenando duro, sin pensar que esa semana no iba a estar disponible. Diego confió en mí esta semana y yo siempre intento hacerlo lo mejor posible, con esfuerzo y trabajo diario, para aportar lo máximo al equipo. Agradezco mucho la confianza que deposita en mí, la verdad”, apunta sobre un técnico con el que ya coincidió el pasado curso en el Sigüeiro.

“Siempre hay que adaptarse a lo que exige el rival y a las circunstancias del encuentro” Iago Castro, sobre su mayor aprendizaje en el fútbol formativo

“Era un contexto diferente. El inicio de la temporada con Diego no fue bueno, pero generábamos muchísimas ocasiones y no éramos capaces de transformarlas. Esa dinámica se mantuvo durante gran parte del año, incluso después de que Diego dejase de estar. Yo lo jugué prácticamente todo y, al llegar el verano, se me presentó la oportunidad del Silva. Era una opción perfecta porque estudio en A Coruña y tengo ahí el piso de estudiantes, así que me es muy cómodo. Además, tenía ganas de dar el salto y de seguir trabajando con Diego. Fue una ocasión perfecta y estoy muy cómodo y agradecido. Tanto los compañeros como el entrenador y la gente del club hacen que esté muy a gusto”, celebra.

Un cambio, el de Preferente a Tercera RFEF, que trae consigo una serie de desafíos: “Estoy aprendiendo mucho. Es un fútbol diferente, más duro, en el que tienes que aprender a ir al choque, estar siempre atento y no desconcentrarte en ningún momento. Creo que es lo que más he aprendido: a estar concentrado los 90 minutos, porque una simple desconexión puede suponer un gol del rival”.

Ambición

Iago Castro expresa también el sentir del vestuario tras un inicio en el que han cosechado dos victorias, dos empates y dos derrotas. “Somos conscientes de que podemos dar más y sumar de tres en tres con más frecuencia. Tenemos muchas ganas y estamos todos muy unidos. Hay un gran grupo y queremos seguir trabajando día a día, aprendiendo unos de otros. No tenemos un objetivo fijado, pero buscamos mejorar día a día, jugar como sabemos y adaptarnos a diferentes situaciones para sacar los máximos puntos posibles”, enfatiza.

Por último, repasa su trayectoria en la cantera del Compostela: “El curso pasado hice toda la pretemporada con ellos, debuté y jugué varios partidos. Después, durante la primera parte de la temporada, iba a entrenar con ellos dos o tres días por semana. En la segunda parte ya no pude ir porque, por los estudios, me coincidían mal los horarios. No podía acudir y acabé entrenando con el Sigüeiro”.

El zaguero llegó al conjunto de San Lázaro procedente del Conxo Santiago, el otro club clave en su formación como futbolista. Y como balance de tan importante etapa, deja la siguiente reflexión: “A lo que más me enseñaron los distintos entrenadores fue a pelear todos los partidos y a adaptarme a lo que exige el rival y a las circunstancias del encuentro. Hay que luchar siempre para intentar sacar los tres puntos, que al fin y al cabo es lo más importante. Da igual tu estilo o cómo sea el partido: lo importante son los tres puntos”.