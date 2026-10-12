Los entrenadores | Diego Armando: "Estamos añadiendo diferentes aspectos en el juego"

Diego Armando García, entrenador del Silva, durante el partido ante el Racing Villalbés CARLOTA BLANCO

Los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF hacen balance tras una sexta jornada en la que se ha rozado el pleno. El Silva venció al Lalín (1-3), el Montañeros pudo con el Gran Peña (3-1) y el Arteixo sumó un punto ante el Somozas (2-2).

Diego Armando García (Silva)

"Llevamos dos partidos con una buena inercia. Estamos añadiendo diferentes aspectos en el juego que los jugadores asimilan positivamente. Me quedo con nuestro partido once contra once, momento en el que fuimos superiores a un buen equipo como el Lalín. También con la forma en la que administramos después la superioridad numérica, teniendo paciencia para llegar a situaciones de área. Esto nos ayuda a seguir creciendo y ahora tenemos en mente dar un buen rendimiento en casa —contra el Estradense— y sacar los tres puntos".

Jairo Arias (Montañeros)

"Realizamos un gran partido a nivel colectivo ante un gran rival, con numerosas movilidades ofensivas que dificultan mucho los ajustes en la presión. El equipo estuvo muy seguro interpretando esas situaciones, se mostró agresivo para apretar hacia adelante y mostró una gran capacidad de reorganización cuando buscaban a Tiko en última línea para dar continuidad al juego, poniendo a compañeros de cara. También la mostró cuando éramos superados".

"Más allá de una acción puntual en la que cometimos un error, volvimos a ser un equipo fiable. Y quiero recalcar especialmente la palabra equipo, porque la fiabilidad defensiva no empieza en nuestra última línea, sino en el primer delantero y termina en el portero. Es una responsabilidad colectiva y el trabajo de cada uno permite que el conjunto sea más sólido".

Precisamente, fruto de ese compromiso y de esa convicción en lo que estábamos haciendo, conseguimos el 3-1 tras una recuperación en bloque alto estático que fuimos capaces de transformar en gol. Es una acción que refleja muy bien el trabajo colectivo del equipo".

"Con balón estuvimos correctos. Sabemos que aún tenemos margen de mejora; estamos trabajando en ello para encontrar nuestra mejor versión, pero aun así hemos conseguido generar un buen volumen de ocasiones favorables. No solo hicimos tres goles, también tuvimos otra de Pape a los 10 minutos de partido, una de Dani Fernández al inicio de la segunda mitad, el remate de Longueira que paró bien el portero... Es difícil generar seis o siete buenas ocasiones de gol y lo conseguimos".

Noé López (Atlético Arteixo)

"La primera parte tuvo mucho ritmo y dos buenas acciones individuales del Somozas hicieron que nos duraran poco tiempo las ventajas. Dispusimos de tres situaciones muy claras que no aprovechamos y en la segunda parte bajó mucho la intensidad de ambos equipos. Ahí apenas hubo ocasiones, el Somozas tuvo más el balón y el equipo pagó físicamente el esfuerzo realizado en los primeros 45 minutos".