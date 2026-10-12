El Sporting Coruñés, sexto tras derrotar al Orillamar

Lance del juego en el Sporting Coruñés - Orillamar QUINTANA

El Sporting Coruñés derrotó al Orillamar (2-1) en el partido del grupo 1 de Primera Futgal disputado este lunes, el último de la jornada. Un resultado que aúpa al equipo que dirige Marcos Souto a la sexta posición, a cuatro puntos de la zona de playoff de ascenso que cierra el Olímpico.

En una situación mucho más delicada se queda el Orillamar. Los de Javier Bardanca solo han podido sumar un punto en las seis jornadas que se han disputado y son penúltimos a tres de la salvación que marca el Sada.

Como buen partido entre dos equipos de Monte Alto, el derbi de ayer se disputó en la Ciudad Deportiva de A Torre. Hubo buen ambiente desde el inicio, pero los goles se resistieron hasta la segunda mitad, momento en el que Carlos Alberto y Hugo López pusieron tierra de por medio. Marcos Vieites recortó distancias para el Orilla, que no logró el empate.

Grupo 2

También quedaba un partido por disputarse en el grupo 2, un Vizoño - Sporting Cambre (2-0) que permite a los de Abegondo escalar hasta la tercera plaza, zona de playoff.

Los dos tantos —uno en cada parte— fueron obra de Alexis Méndez. El equipo visitante se queda en la undécima posición.