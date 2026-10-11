Previas | Un Montañeros reforzado tras ganar en O Morrazo recibe al Gran Peña

Cañi, en el Montañeros - Viveiro de hace quince días CARLOTA BLANCO

Montañeros y Silva disputan hoy sus partidos tras un sábado en el que, en clave Tercera RFEF, el Atlético Arteixo empató con el Somozas (2-2) en Ponte dos Brozos.

Montañeros - Gran Peña (Elviña Grande, 12.30 horas)

El Montañeros recibe al Gran Peña con energías renovadas tras ganar el pasado fin de semana al Alondras. De esa forma, el equipo de Jairo Arias rompió su racha inicial de cuatro derrotas y ganó en confianza pese a que todavía ocupa la última posición.

Ganar esta mañana en Elviña Grande significaría mucho para los morados. Lo más probable es que sirviera para salir de la zona de descenso y empezar a tomar contacto con una zona media que está de lo más apretada.

Pero no será fácil, ni mucho menos, pues el equipo cedió en sus dos encuentros como local y recibe a un equipo que está compitiendo bien en este inicio de Liga.

El Gran Peña cedió por la mínima ante Lalín (1-2) y Sarriana (3-2), empató con el Antela en casa (0-0) y cosechó los tres puntos contra el Pontevedra B (1-2) y la semana pasada ante el Atlético Arteixo (3-2).

En este último encuentro debió remontar en los minutos finales y los rojiblancos tuvieron muchas ocasiones, algo que buscará emular un Monta que tiene las bajas de los laterales Diego y Óscar.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos; Moreta, Samu, Longueira, Luis Castro; Constenla, Pablo Martínez, Dani Fernández; Garda, Iago Pérez, Adri Otero.

Gran Peña: Graumann; Vila, Táboas, Nacho, Diego Covelo; Robert, Ube; Pabli, Noé, Martín; Camilo.

Lalín - Silva (Manuel Ángel Cortizo, 18.00 horas)

Tres de los cuatro recién ascendidos ocupan el Top 5 del grupo 1 de Tercera RFEF y uno de ellos es el Lalín, rival del Silva esta jornada.

El equipo entrenado por Iván Carril empezó con dos triunfos y, tras sumar un punto de seis, volvió el pasado domingo a la senda de la victoria.

Lleva tres sin ganar un Silva que se quiere alejar de la zona roja y que tiene las bajas por lesión de los zagueros Buyo y Bili, y de los atacantes Cano y Joao. Vuelve el carrilero Iago tras sanción. También el central Agulló, baja ante el Villalbés por un problema físico.

Alineaciones probables

Lalín: Sampayo; Iván Vázquez, Josema, Santi Prado, Óscar López; Brais Vidal, Carletto; Manu Vilariño, Manu Galego, Hugo Padín; Eloy.

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Agulló, Seydi; Iago Castro, Baldo, Moure, David García, Nico Mosquera; Mouriño, Rojo.