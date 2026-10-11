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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Silva aprovecha la superioridad numérica y bate al Lalín en el Cortizo (1-3)

Los coruñeses remontaron el partido en la segunda mitad con goles de Iago Castro, Mouriño y Rojo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/10/2026 22:16
Fer Gordo, central del Silva, en imagen de archivo
Fer Gordo, central del Silva, en imagen de archivo
PATRICIA G. FRAGA
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Gran partido de un Silva que no obtuvo premio a sus buenos minutos en la primera mitad, pero que aprovechó a la perfección la situación de superioridad numérica en la segunda parte. Triunfo ante el Lalín (1-3) que le sirve para dar un salto en la clasificación.

El primer tanto llegó a los catorce minutos, momento en el que Manu Galego aprovechó un despeje de Brais Lema que quedó muerto en el área.

En ese momento el Silva se veía perdiendo y tenía en la espalda una racha de tres partidos sin ganar, pero los de A Grela no perdieron la fe y siguieron apretando.

Hasta el descanso faltó acierto, como en un par de ocasiones de Nico Mosquera y Mouriño, pero un codazo sin balón le costó la expulsión a Manu Vilariño y el Lalín se quedó con un hombre menos.

A la vuelta de vestuarios, el 1-1 no se hizo esperar. Llegó a través de un centro lateral que cabeceó el lateral Iago Castro, misma fórmula que utilizó unos minutos después el delantero Mouriño para poner por delante a su equipo.

Los últimos minutos iban a ser plácidos para el Silva, que a los 70 de juego encontró la sentencia en un pase en profundidad de Baldo que hizo bueno Rojo al dejar atrás con un regate al guardameta.

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