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O Noso Fútbol

El resto de la jornada | El Olímpico alcanza la zona noble

Así les ha ido este domingo a los equipos de la delegación coruñesa en Tercera RFEF femenina, Preferente, Primera Futgal y DH Juvenil

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/10/2026 22:26
Victoria - Celta de la División de Honor Juvenil
Victoria - Celta de la División de Honor Juvenil
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Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa que compiten en Tercera RFEF femenina, División de Honor Juvenil, Preferente Futgal y Primera Futgal.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 5

Orzán - Atlético San Pedro (5-0). Nada pudo hacer el equipo oleirense ante la calidad de las jóvenes jugadoras del Orzán, que se sitúa en sexta posición. El Atlético San Pedro es décimo.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 6

Dubra - San Tirso (0-0). Los de Abegondo no encontraron el gol en su visita al Juan Baleato ante un rival al que se le resiste su primer triunfo. El San Tirso es ahora tercero.

Galicia Mugardos - Carral (1-0). Segunda derrota de un Carral al que se le escapó el punto en la segunda mitad.

Sigüeiro - Órdenes (4-0). Duro resultado para el equipo de Vista Alegre, que no le pudo dar continuidad al triunfo de la pasada semana y sigue en la zona peligrosa de la tabla.

Chantada - Sofán (0-4). Convincente triunfo de un Sofán que escala hasta la segunda posición. David Barreira, Martín García, Mario Vila y Alexandre hicieron los tantos.

Betanzos - Pol (1-4). No encuentra la regularidad un Betanzos al que superó el invicto Pol. El pichichi Fito Periale —autor de un hat-trick— hizo mucho daño a la zaga local y, tras marcharse 0-3 al descanso, los del Mandeo solo lograron recortar momentáneamente distancias por medio de Pablo Gilsanz.

Primera Futgal (G1) - Jornada 6

Marte - Olímpico (0-2). Los goles de Álex Pérez y Guille Galán pusieron fin a la racha de cuatro triunfos seguidos de un Marte que baja al cuarto puesto. Por su parte, los de Vilaboa son terceros.

Sada - O Val (1-2). El tanto de Hugo Prado llegó muy tarde y el Sada no pudo lograr nada positivo en su estreno ante su afición. Al menos, aguanta fuera de los puestos de descenso.

Victoria - Cultural Maniños (5-1). Cómodo triunfo ante el colista de un Victoria que sube a la segunda posición. Marcaron Aarón Iglesias por partida doble, Dapia, Óscar de Castro y Dani Lado.

Almeiras - Imperátor (2-5). Los visitantes superan en la clasificación al Almeiras y suben a la sexta plaza tras una convincente victoria en Os Loureiros. El Imperátor dejó sentenciado el partido con un gol de Jorge Villar y un hat-trick de Varito, de forma que el doblete de Esteban López en los minutos finales solo sirvió para recortar distancias. Además, Álex Fente hizo el quinto en el añadido.

Meirás - Relámpago (0-0). Empate sin goles entre un Meirás que aún no ha ganado y un Relámpago que tiene cuatro puntos de ventaja sobre una zona roja que marca precisamente su rival de ayer.

Torre - Numancia de Ares (1-1). El equipo de Monte Alto sumó su cuarto empate del curso y resiste como invicto, algo que solo pueden decir los tres primeros (Cedeira, Victoria y Olímpico). Ante el Numancia rescató un punto con un gol de Martín Sampedro en el minuto 83 de juego. Son séptimos.

Sporting Coruñés - Orillamar (Torre 1, 18.00). Para hoy queda un derbi de Monte Alto que mide al penúltimo clasificado con el décimo.

Primera Futgal (G2) - Jornada 6

Sporting Meicende - Calo (1-2). Paso atrás de un Meicende que sale de la zona de playoff. Isay Rodríguez hizo el gol de los rojiblancos.

Vizoño - Sporting Cambre (O Pinar, 18.00). Esta tarde se miden el octavo y el undécimo clasificado con la zona noble en el punto de mira.

Club do Mar - Praiña (0-3). El equipo de Caión cedió ante el segundo clasificado y se queda en duodécima plaza.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 5

Victoria - Celta (0-3). El líder solventó por la vía rápida su visita a A Coruña con tres goles en 21 minutos. La derrota manda al Victoria a la zona de descenso.

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