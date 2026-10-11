El resto de la jornada | Derrota del Paiosaco ante un Miño en crecimiento

El Paiosaco, en su encuentro de la pasada jornada ante el Dubra, disputado en Porta Santa RAÚL LÓPEZ

Ya se ha puesto en marcha la sexta jornada del grupo 1 de Preferente, así como la quinta de Tercera RFEF femenina y DH Juvenil, competiciones en las que hoy se disputa el grueso de los partidos. En la Primera Futgal son duelos de la sexta fecha.

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Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Friol - Victoria B (3-1). Primera derrota del filial blanquinegro. Nuria Seijo hizo el gol de las ‘cebras’ ante un equipo que ha ganado los cinco partidos y es líder destacado.

Orzán - Atlético San Pedro (Torre 2, 16.00). Las oleirenses, décimas en la tabla, buscan un resultado positivo en su visita a A Coruña.

Preferente Futgal - Grupo 1

Miño - Paiosaco (2-1). Cruel final para el Paiosaco, que tenía un punto en Gallamonde tras el gol de Raña en la segunda mitad, pero se fue de vacío al marcar Rubén Lozano en el alargue. Los de Porta Santa pueden caer hoy a los puestos de descenso.

Dubra - San Tirso (Juan Baleato, 12.00). Los verdes defienden el liderato ante un equipo de la zona baja.

Chantada - Sofán (O Sangoñedo, 17.00). El equipo carballés, quinto clasificado, visita a un recién ascendido.

Betanzos - Pol (García Hermanos, 17.00). Los del Mandeo examinan su crecimiento ante el único invicto.

Galicia Mugardos - Carral (A Pedreira, 17.30). Salida para un Carral que espera volver al playoff tras cosechar su primera derrota.

Sigüeiro - Órdenes (Lino Balado, 17.30). Ganar por segunda vez seguida alejaría al Órdenes de la zona roja.

Primera Futgal - Grupo 1

Marte - Olímpico (Torre 2, 12.00). Rival de mucho nivel para un Marte que busca el quinto triunfo consecutivo.

Sada - O Val (Andrés Pena, 12.15). Primer partido como local para el Sada.

Victoria - Cultural Maniños (Elviña Grande, 16.00). Las ‘cebras’ esperan mantener el invicto para seguir en los puestos de privilegio.

Almeiras - Imperátor (Os Loureiros, 17.00). Los de Culleredo pueden acercarse al playoff si vencen.

Meirás - Relámpago (Misael Prieto, 17.00). El equipo de Elviña tratará de dejar atrás la zona peligrosa.

Sporting Coruñés - Orillamar (Torre 1, 18.00). Derbi de Monte Alto de especial relevancia para un Orilla al que le urgen los puntos.

Torre - Numancia de Ares (Torre 2, 18.00). El otro equipo de Monte Alto es uno de los pocos invictos de la Liga.

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Meicende - Calo (Meicende Grande, 12.00). Los locales tienen la opción de consolidar su puesto en la zona de playoffs.

Vizoño - Sporting Cambre (O Pinar, 18.00). Si hay un ganador, se situará muy cerca de la promoción.

Club do Mar - Praíña (Municipal de A Laracha, 19.00). Los de Caión buscan impulso ante el cuarto clasificado.

División de Honor Juvenil - Grupo 1

Compostela - Ural (3-0). Derrota del equipo coruñés, que sigue con siete puntos.

Victoria - Celta (Leyma, 12.15). Las ‘cebras’ reciben a un líder que lo ha ganado todo y aún no ha encajado.