Crónica | Pape guía al Montañeros a su segunda victoria consecutiva (3-1)

Montañeros - Gran Peña, esta mañana en Elviña CARLOTA BLANCO

Cuando Pape tiene el día, es un delantero muy difícil de detener para los zagueros de la Tercera RFEF. Una máxima que quedó demostrada una vez más en el Montañeros - Gran Peña (3-1), partido que supone el segundo triunfo consecutivo del equipo de Elviña, ya enganchado a la zona media de la clasificación.

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Siempre tiene mucho donde elegir Jairo Arias en la posición de delantero, pero optó por un Pape que iba a ser el gran protagonista. El ‘9’ avisó desde bien pronto con un cabezazo en posición ventajosa que se fue a las manos del portero. Por suerte para el Monta, iba a afinar la portería y de qué manera.

Llegó después una acción en la que Moreta solventó su propio error y encimó a un rival cuando se adentraba en el área. Pudo haber sido un tiro en el pie del equipo local, que encajó el 0-1 en un fallo todavía peor: un saque de puerta sin ningún tipo de peligro en el que Samu Rey dio un pase hacia su propia portería que cogió a Marcos a contrapié.

Un fallo más para un Montañeros al que parecía salirle todo al revés en Elviña, pero que reaccionó muy bien. En ello influyó que el Gran Peña le perdonó en ese minuto de duda que tuvo después del gol, ya que un mal pase de Longueira permitió la transición rival y Martín Martínez, algo escorado, mandó fuera su tiro cuando ya solo tenía al portero delante.

Tras ello, el conjunto morado se puso manos a la obra, hizo recular al Gran Peña y encontró premio rápidamente a través de un centro de Ogando y el remate de Pape. El senegalés se adelantó a su par y metió la puntera en el área pequeña para volver a igualar la contienda.

El gol dio alas al Monta, que rozó el 2-1 poco después. Solo le separó la punta de los guantes de Graumann, providencial para mandar por encima del larguero un cabezazo de Longueira tras un saque de falta de Luis Castro.

Los números muestran que el Gran Peña es un equipo que va sin miedo a por el gol y siempre tuvo sus momentos de amenaza. Un buen ejemplo fue el tiro de Martín desde la frontal, al que respondió Pablo Fernández en una acción que estaba invalidada por falta en el área.

Los momentos de más sufrimiento del Montañeros llegaban a balón parado, donde Marcos realizó una buena intervención justo antes del descanso. En ese momento, el partido ya iba 2-1 tras fabricar una acción de gol los mismos protagonistas que lograron el empate. Nuevo centro de Ogando desde banda izquierda y mejor testarazo de Pape, que no dio opción a Graumann con un remate fuerte a la parte inferior del larguero.

Gol de la tranquilidad

La segunda mitad empezó con el Gran Peña buscando su oportunidad de empatar, pero tras un disparo de Pablo González el Montañeros encontró oro en su presión alta. Fue ahí cuando una recuperación de balón de Pape permitió al delantero firmar su hat-trick. Si los anteriores goles habían sido al primer toque, en este aprovechó toda su confianza para batir a Graumann con una sutil definición.

Lo intentó el equipo vigués con nuevos protagonistas sobre el terreno de juego como Tyrone o Julius. Y el Montañeros agradeció tener el 3-1 en el marcador para manejar con calma esos momentos en los que su rival, de buen toque, apareció por posiciones de peligro.

Además, Marcos se mostró muy seguro para desbaratar cualquier amenaza del Gran Peña, que lo probó por medio de Tiko o de un Diego Covelo que en un primer intento lanzó fuera y en otra ocasión se encontró con el guardameta.

Los minutos corrían a favor del Monta, que se mantuvo serio en defensa para bloquear tiros como el de Álex Vila y que de vez en cuando daba algún susto en ataque como en una buena internada por la izquierda de Dani Fernández o en un tiro desde fuera de Adri Otero.

Ya tiene seis puntos para el Montañeros, que ha salido de su mal inicio —cuatro derrotas consecutivas— de la mejor manera posible. Próxima estación, As Somozas.

Montañeros 3-1 Gran Peña

Montañeros: Marcos; Moreta (Tomé, m.64), Samu Rey, Longueira, Luis Castro; Pablo Martínez, Pablo Fernández (Axel, m.72), Dani Fernández; Jorge Otero (Antón Garda, m.83), Pape (Adri Otero, m.72), Ogando (Enjamio, m.83).

Gran Peña: Graumann; Álex Vila, Pablo Pereiro (Táboas, m.67), Nacho, Diego Covelo; Pablo González (Miguel Amador, m.74), Landesa (Noé Andina, m.82), André (Julius, m.67), Martín Martínez (Tyrone, m.74); Robert Carril, Tiko.

Goles: 0-1, m.18: Samu Rey, en propia puerta; 1-1, m.23: Pape; 2-1, m.43: Pape; 3-1, m.58: Pape.

Árbitro: Abel Bruzos (Lugo). Amonestó a Longueira (m.16), Samu Rey (m.75) y Jairo Arias (m.79) —entrenador—, del Montañeros; y a Landesa (m.80), del Gran Peña.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. Elviña Grande, ante unos 300 espectadores.