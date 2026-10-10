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O Noso Fútbol

Primer empate de la temporada para el Victoria (1-1)

El equipo coruñés igualó en el campo del Bizkerre vasco y se sitúa con siete puntos tras seis jornadas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/10/2026 21:26
Alineación titular del Victoria en el partido ante el Bizkerre
Alineación titular del Victoria en el partido ante el Bizkerre
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Punto para el Victoria, que ya tiene siete tras cosechar en el campo del Bizkerre (1-1) su primer empate de la temporada. En este inicio de campeonato había ganado en dos ocasiones y perdido en tres, por lo que le faltaba una ‘X’ que llegó tras igualar Zeberio el tanto inicial de Candela. A falta de los partidos del domingo, son séptimas.

“Sabe a poco”. Es la concreta definición de Javi Angeriz, técnico del equipo coruñés. Y es que su equipo fue de menos a más y se pudo hacer con los tres puntos en la segunda mitad, pero le faltó acierto.

El Bizkerre salió mejor al encuentro ante un Victoria desajustado cuando intentaba tirar la presión alta. Tampoco estaban bien las ‘cebras’ en los duelos, por lo que la mayoría de segundas jugadas iban a parar al equipo vasco. Todo ello provocó que el equipo de Xabier Expósito se hiciera con el control del balón y, pese a no generar ocasiones claras, dio cierta sensación de peligro.

La primera opción visitante llegó a la media hora a través de un balón parado, acción que precedió a la lesión de la portera Laia. Ese parón permitió al Victoria ajustar mejor, de forma que incrementó su caudal ofensivo y encontró el 0-1 a los 43 minutos. Como en el último gol ante el Racing de Santander, Candela robó en la presión y definió bien en el uno para uno.

La alegría del Victoria duró poco. Solo los dos minutos que tardó María Zeberio en encontrar portería con un disparo desde fuera del área. El resultado era justo para las aproximaciones que habían tenido ambos equipos.

Cuando sí hubo un dominador claro fue en la segunda mitad, a la que el equipo blanquinegro salió con mucha decisión. Las ocasiones visitantes se sucedieron, mientras que el Bizkerre apenas pudo amenazar algo a balón parado, pero el marcador no se movió tampoco en los últimos 11 minutos, tramo que el Victoria jugó en superioridad numérica por la expulsión —doble amarilla— de la goleadora Zeberio.

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