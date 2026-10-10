Dopico y Rubo se citan con su pasado en el Arteixo-Somozas

Rubo, durante la pretemporada con el Racing EC

El Atlético Arteixo y la UD Somozas se ven las caras este sábado (17.00 horas) en un duelo de máxima tensión y sentimiento para dos de los protagonistas del conjunto somocense. Rubo y Dopico, piezas importantes ahora en el esquema del Somozas, regresan a la que hasta hace muy poco fue su casa. Los dos futbolistas repasan en DxT Campeón sus sensaciones previas a un partido cargado de nostalgia, excompañeros y ambición, y en el que ambos van a tener diferentes maneras de vivirlo.

Rubén Martínez ‘Rubo’ (Arteixo, 2006) no podrá jugar el partido por lesión. El joven extremo sufrió una rotura de clavícula en su debut con el Somozas en la primera jornada de liga ante el Portonovo. El pasado martes se cumplió un mes de esa jugada que va a tener apartado a Rubo de los terrenos de juego, por lo menos, otras seis semanas más.

Iván Dopico (A Laracha, 2004) va a vivir el choque de una manera completamente diferente. El central ha sido titular en cada una de las cinco primeras jornadas, y apunta a hacerlo de nuevo en Ponte dos Brozos. El ex futbolista del Atlético Arteixo es de la máxima confianza para Stilli, ya que no ha sido recambiado en ninguna jornada.

Dopico: “Tengo muchos amigos allí, se me hará raro”

Para Dopico, pisar de nuevo el césped del Arteixo evoca recuerdos imborrables, tanto en lo personal como en lo deportivo, aunque ahora toca defender con todo la elástica verde.

El peso de los recuerdos. “La verdad es que allí tengo muchos amigos que saqué, muy buenos recuerdos. Aún encima, me queda al lado de casa. Teníamos un grupo increíble; de hecho, aún fui a la boda de Otero este verano y a su despedida de soltero”.

El momento anímico del equipo. “Anímicamente estamos bastante bien. Ya se lleva de otra manera la semana después de la primera victoria, podemos ver que lo que estamos haciendo da resultados. Era cuestión de tiempo que llegara, que no ibamos a estar sin ganar para siempre, pero toca seguir trabajando buscando seguir ganando”.

La dinámica con el Racing de Ferrol. “Al final, lo del convenio con el Racing hace que tode suma. En el Somozas ya me había quedado muy contento, tenía la intención de renovar si me querían y esto es un plus a mayores. En pretemporada no fui con el primer equipo, pero ahora llevo un par de semanas yendo a entrenar con ellos un par de días. La experiencia está siendo súper buena y estoy muy agradecido”.

Evolución y trayectoria. “Al final es muy bonito mirar para atrás. Donde mejor estuve en el fútbol base fue en el Bergan; mi etapa con el Depor fue muy breve porque me lesioné en el primer partido de temporada, estuve ocho meses parado. Cuando quise volver era imposible coger la forma porque mis compañeros volaban, luego se metió el COVID y volví al Bergan, donde iba a entrenar con los mayores, lo cual hace que haya sido una experiencia muy buena. En el Ural también conocí a mucha gente, de hecho coincido ahora con el portero, Adri Suárez”.

El partido frente al Atlético Arteixo. “La verdad es que la situación que tenían en verano era complicada, pero la han resuelto muy bien, tienen un muy buen equipo y sabemos que va a ser un partido igualado y difícil. Además juegan en casa y van a querer salir a por todas”.

Rubo: “Hasta este año, llevaba toda la vida allí”

En el caso de Rubo, el vínculo con el Arteixo abarca prácticamente toda su trayectoria vital y deportiva, por lo que el choque de este fin de semana, pese a no poder disputarlo, trasciende lo habitual.

Un partido único. “Sin duda, es el partido más especial, del que más ganas tenía cuando salió el calendario. Hasta este año llevaba toda la vida allí; desde los 5 años hasta que me fui con 20. Aunque no juegue estaré allí de los primeros, llegaré y ya me tomaré un café con César, el de la cafetería, saludaré a todo el mundo y eso sí, que gane el Somozas. Se me va a hacer raro llegar y no meterme en ese vestuario”.

Su etapa en el club. “Para mí fue increíble. Llevaba toda la vida diciendo que quería jugar en el Arteixo, desde que era un niño y me llevaba mi padre a ver los partidos. Llego, juego, soy importante... nos quedamos con la miel en los labios en esa eliminatoria con el Compostela que perdimos en la prórroga, pero fue una locura tanto el grupo como la gente, lo que hizo la afición apoyandonós siempre. No lo hubiese imaginado”.

Confianza y trabajo diario. “Al principio de año no se contaba tanto conmigo, pero yo era el primero en llegar, entrenaba como el que más y lo hice todo lo mejor posible. Intenté ser yo mismo y poco a poco te vas encontrando y ganando minutos. Guardo con un buen recuerdo el partido en A Lomba ante el Arosa y también ese playoff en el que fui importante”.

Inicio del Somozas y la lesión. “A nivel de resultados en el equipo, lo de antes no era representativo; son rachas, esperemos que esta victoria ante la Sarriana haya sido el punto de inflexión para seguir peleando. La lesión pues no queda otra, son momentos que hay que pasar. Es una pena porque era mi debut, tenía muchas ganas y acabo con una clavícula rota, pero intento ir a los entrenamientos, apoyar, intentar sacarle una sonrisa a mis compañeros y seguir trabajando en lo que a mi me corresponde para cuando pueda volver, estar al mejor nivel posible”.

El salto de categoría y el debut con el Racing. “Es un cambio enorme. Para que te hagas una idea, hace un año y medio me dices que iba a estar convocado en Primera RFEF y me río en tu cara. Es una ilusión tremenda. Cuando llegué allí el primer día, en la primera rueda de pases con todo el mundo a sprint y gritando, me quedé flipando. Técnicamente igual no hay tanta diferencia, pero a nivel físico y de ritmo es abismal; tienes que estar concentrado todo el rato”.