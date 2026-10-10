Crónica | El Arteixo vuelve a sumar tras un entretenido partido ante el Somozas (2-2)

Álex Ramos encima al visitante Charly durante el partido disputado esta tarde en Ponte dos Brozos JESÚS FIGUEROA

Arteixo y Somozas suman seis puntos tras seis jornadas después de empatar (2-2) en un partido especialmente bonito en su arranque. El festival de ocasiones del 'primer cuarto' dejó cuatro goles y, tras ello, el partido ganó en orden. Ambos tuvieron opciones de hacer el tercero, pero faltó acierto para desequilibrar la balanza. Buen punto para los locales en su objetivo de lograr la permanencia. Siguen sin arrancar del todo los visitantes, que tienen la tarea de terminar de unir las buenas individualidades que poseen.

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Fue una de esas veces en las que la primera ocasión del partido acaba en gol. Tras una acción de córner, Quico tuvo fe para ir a buscar un balón que parecía que se perdía por línea de fondo, entregó para Álex Ramos, hoy por banda derecha en el 4-1-4-1 que dispuso Noé López, y el ex del Bergantiños sacó un centro medido que remató con la cabeza en el segundo palo el eterno Antonio López.

El tanto dio paso a 20 minutos de locura en los que siempre tuvo más empuje el equipo que acababa de encajar. Los visitantes se lanzaron a por el empate y lo encontraron a la segunda, poco después de que Sergio Varela desbaratara, con un paradón a bocajarro, el remate de Carballo. Sí acertó Iñaki Leonardo (interior izquierdo en el 4-4-2 de Stili), capaz de desbordar a Pablo Ramos por banda —pese a recibir un agarrón— y de clavar en la escuadra su zapatazo desde fuera del área.

Con el 1-1 en el marcador, el momento fue para el Arteixo. El equipo de Noé López apretó de lo lindo y amenazó en un nuevo centro tocadito de Álex Ramos que remachó fuera por poco Juan Barrós. Poco después, pase en largo para un Frank que demostró toda su potencia, se plantó solo ante Jan Danés y remató excesivamente centrado. No pudo marcar ahí el ariete cedido por el Bergan, pero sí lo hizo a continuación en una perfecta triangulación en la que también intervinieron los dos Ramos. Álex abrió para Pablo y el lateral derecho sacó un centro tenso que remató a placer el delantero. Tercer gol para él en las tres últimas jornadas.

El problema para los rojiblancos es que su alegría iba a ser muy efímera. Y es que apenas unos segundos después de sacar de centro, el Somozas encontró el 2-2 tras una rápida combinación que permitió a Charly rematar dos veces en el área. A la primera le taponaron el disparo, pero en su propio rechace mandó el balón al fondo de la red.

Tan solo era el minuto 23, por lo que parecía lógico pensar que en algún momento el partido se iba a parar un poco. Y así fue hasta el descanso, aunque no por ello dejó de haber ocasiones y detalles interesantes. Sobre todo de un Frank capaz de ganar la partida a su par una y otra vez gracias a un buen dominio de su cuerpo y arrancadas certeras. También de Álex Ramos, muy activo a pie natural.

Siguió llegando el Arteixo también a través de varios balones parados —tuvo su remate Fabio— en los que incomodaban a un Somozas que solo dispuso de un acercamiento, pero fue muy claro. Aldán se internó en el área y vio por el retrovisor a Charly, de forma que dejó un pase de tacón y permitió un remate del ex del Compostela ante el que se mostró providencial Casariego. Despeje con la cabeza de valor gol.

Menos caudal ofensivo

Cuando bajó claramente el ritmo fue al inicio de la segunda mitad, tramo en el que todo se atascó y ante el que quiso reaccionar el técnico visitante con un triple cambio. Ya solo le quedaba uno a Stili, que en el minuto 16 se vio obligado a sustituir a Joel López por lesión.

En medio de esa tregua, el lateral izquierdo Álex González fue ganando terreno y descolocó a la zaga local al meterse por dentro. La acción acabó con un centro que esperaba solo en el segundo palo el recién incorporado Fanego, pero el atacante quiso controlar para hacer más sencilla su definición y el balón le pasó por debajo de la bota.

Un ‘uy’ al que siguieron dos opciones del Arteixo. La primera en una transición que acabó con un disparo alto de Queijeiro y la segunda en una acción individual de Álex Ramos. El extremo se generó el espacio en la frontal, pero su tiro cruzado se perdió por poco.

Las últimas fueron para el Somozas, que se estrelló con la sólida pareja formada por Antonio y Quico. Ambos estuvieron muy acertados a la hora de despejar y Charly no tuvo la misma fortuna cuando encontró hueco para armar la pierna. El delantero se quedó lejos en dos ocasiones y tuvo la mejor en un tiro a la media vuelta que también encontró una pierna.

Atlético Arteixo 2-2 Somozas

Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos (Hugo Cebrián, m.69), Quico, Antonio, Casariego; Óscar Varela; Álex Ramos, Queijeiro, Fabio (Hugo García, m.88), Juan Barrós (Dani Suárez, m.74); Frank (Habib, m.74).

Somozas: Jan Danés; Ivi Guerrero (Asier, m.57), Dopico, Joel López (Rubio, m.18), Álex González; Aldán (Camba, m.57), Manu Núñez, Bruno Bellas, Iñaki Leonardo; Carballo (Fanego, m.57), Charly.

Goles: 1-0, m.2: Antonio; 1-1, m.12: Iñaki Leonardo; 2-1, m.23: Frank; 2-2, m.24: Charly.

Árbitro: Dávila Fernández (Vigo). Amonestó a Queijeiro (m.30) y Óscar Varela (m.60), del Atlético Arteixo.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. Ponte dos Brozos, ante unos 300 espectadores.